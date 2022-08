Argentino reinauguró su histórica cantina

Luego de más de 25 años, un grupo de exjugadores y socios tomaron la iniciativa para poner en valor un espacio abierto a la comunidad, destinado principalmente a los vecinos del barrio de Las Morochas y todas las familias que concurren a diario a las instalaciones del Fortín.

En un acto realizado ayer por la tarde, quedó inaugurada la histórica Cantina del Fortín de Las Morochas, un sector completamente renovado, que demandó una inversión de más de 3 millones de pesos, equipado con materiales de primera calidad y con capacidad para 40 personas.

Por la magnitud del evento, del que participaron muchísimos socios, se cortó la circulación de la calle, y en un emotivo acto hicieron uso de la palabra el presidente Horacio Masino, el intendente municipal Pablo Petrecca y Juan Antonio Abdala, exjugador y miembro del grupo de amigos que llevaron a cabo la reforma.

La flamante cantina cuenta además con una vitrina donde se exhiben los diferentes trofeos que enaltecen la rica trayectoria de la institución.

La actualidad del club

Desde hace más de 10 temporadas en forma ininterrumpida y competitiva, Argentino participa en la élite del básquet nacional, sumando 14 temporadas en total. En la actualidad, es uno de los dos equipos bonaerenses con presencia en la Liga Nacional (además de Peñarol de Mar del Plata).

Desde hace más de 20 años, Argentino es un centro de referencia para cientos de chicos y chica de Junín y la zona. En la actualidad, asisten a diario 170 basquetbolistas en proceso de formación, bajo la coordinación de 20 profesores y un grupo de colaboradores que brindan soporte en cada actividad. Con capacidad para 1500 espectadores, la fuerte localía en el Fortín de Las Morochas es un motivo de halago constante por el ambiente del básquet, principalmente de periodistas, jugadores y directores técnico.

Masino: “La gente nos da una gran mano”

El titular de la entidad dijo que “La gente nos da un apoyo más grande cuando ve que avanzamos en el club. Tenemos casi 200 chicos jugando. El crecimiento institucional y deportivo es importante año tras año. Hoy es momento de disfrutar este nuevo lugar. Los dos grupos de trabajo, compuestos por exjugadores e hinchas hizo posible esta realidad. El club está por encima de todo, apuntamos a que la entidad crezca, tanto deportiva como ediliciamente”.

Finalmente Masino agradeció la presencia del intendente Municipal “que siempre nos apoyó en cada pedido”.

Petrecca “Esto es más que una cantina”

El primer mandatario municipal dijo que “esto es más que una cantina, es pertenencia, arraigo, esto son ustedes, una gran fiesta. Cuando vine imaginé que habría 4 o 5 personas para hacer un corte de cintas, pero esto es una gran fiesta. Esto es Argentino, esto es Las Morochas, esto es barrio, esto es pueblo. Como dijo Horacio, estamos para seguir acompañándolos, hay proyectos muy lindos, y esta historia continuará. Felicitaciones, y por más crecimiento de Argentino”.

Abdala: “Una experiencia hermosa”

El histórico jugador del club dijo que: “Estoy muy emocionado, conmovido, y quisiera hacer una mención a lo que señaló Pablo Petrecca, a la mística de esta institución. Habíamos pensamos en invitar a Regina Pagano, quien fue la primera reina del club, pero no pudo estar. Somos un grupo de amigos, jugadores, Juanjo Chemile, Alfredo Vacarezza, Raul Malchiodi, Juanchi Cangelosi, Federico Francisquello, Sabina Villar , quien fue la creadora de este maravilloso proyecto.

Para nosotros iniciar esto fue una experiencia hermosa. No fue fácil golpear la puerta de la secretaría, iniciar y terminar el proyecto. Argentino es un club que tiene mucha barriada. Hay un grupo de chicos que viene trabajando maravillosamente con el tema de la parrilla, con la cena que haremos pronto en fin de año, y queremos agradecerles.

También por supuesto a la Comisión Directiva, con quien hubo una gran comunicación. No solo la forma en que nos comunicamos, que fue muy buena, y tuvimos mucha libertad para llevar esto a cabo. No era una obra fácil, había mucho componente emocional. Este barrio, donde me crié tiene, como dijo el Intendente, mucha mística, y quiero aprovechar para leerles unas palabras que escribí. Son cuatro partes, 2 de las cuales fueron escritas hace más de veinte años.

La cifra

800 espectadores en promedio asisten por partido al Fortín de Las Morochas. Y 900 son socios activos

El poema de Abdala

Hay una ley en este barrio

creada allá en el tiempo

entre cuerdas y copas,

que alega

seremos poetas, seremos cantores,

o te pondrás la azul para alcanzar la gloria.

Entra al galpón pibe,

corre, sube a los tablones, mira entre los trapos

sueña maravillado esa gran ilusión

El viejo león va a salir a la cancha,

tal vez, algun dia, podrás ser vos.

Soy nacido y criado en el barrio Las Morochas,

este que he caminado solo con el corazón

el que ha sido cómplice y testigo

de mis penas y alegrías

y en las noches de mi vida,

guarda mi sueño de campeón.

No me preocupa lo que digas,

si jamás te sentaste a conversar conmigo

si no sabe lo que pienso, ni siquiera lo que siento,

y todo lo que en estas calles he vivido.

Se que cada día habrá algo mejor para descubrir,

cada día habrá una nueva oportunidad

para aceptar, para cambiar y ser mejor persona.

Entonces, cuando camine lento

y mi hijo me traiga de la mano por esta calle

en esta mesa de mil historias

con los amigos de siempre

y antes de subir al tren,

vamos a sentir que cerramos el círculo de la vida

y que no nos faltó nada.

Gente querida de mi barrio

que nunca nos subestimen,

que jamás nos crean vencidos

porque antes que todo esto sea pueblo y ruina,

vamos a cumplir con nuestra palabra

y a cortar la cinta que prometimos.

Para dejar sentado,

por los viejos que se fueron

nunca te abandonaremos,

Argentino de mi vida!

Juan Antonio Abdala



