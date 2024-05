Gremios de Junín anticipan un alto acatamiento al paro general de hoy

Hoy habrá paro nacional convocado por la CGT a nivel nacional y se espera un alto acatamiento, lo cual implica que muchas actividades productivas y de servicios estarán afectadas por la medida de fuerza que se llevará adelante durante el día de hoy.

En Junín no habrá movilización, si bien algunos dirigentes gremiales señalaron que estarán haciendo recorridas por algunas dependencias empresas y lugares para garantizar el derecho a huelga.

Al respecto, los dirigentes de la CGT Junín Miguel Gauna (Camioneros) y Eduardo Diotti (UOCRA) también se refirieron los motivos de la protesta de hoy, en diálogo con TeleJunín. En tal sentido, Miguel Gauna, del Sindicato de Choferes de Camiones y Afines, dijo que, si bien hoy en Junín habrá un paro sin movilización, igualmente ellos estarán en la sede de la CGT o recorriendo algunos lugares.

“Ya sabemos cómo está la situación económica tanto para los trabajadores, para los jubilados como para las empresas. Este es un gobierno que nos ha hundido en la miseria y está en contra la clase trabajadora, cada vez más precarizada, como si fuera la culpable”, dijo.

Respecto a la Ley Bases, Gauna manifestó: “he ido un montón de veces al Ministerio de Trabajo en Junín y jamás se aplicó la ley 24013 ni la 25323. A ver que digan ¿qué empresa pagó la multa por tener trabajadores en negro? ¿Qué trabajador cobró doble indemnización porque la empresa lo tuvo en negro?”.

Por su parte, Diottise manifestó “en contra del pago de impuesto a las ganancias por parte de trabajadores en caso de aprobarse la Ley Bases. Y porque todos los días vemos que cierran organismos y quedan compañeros desocupados”.

Comercio

Si bien el Sindicato de Empleados de Comercio también se suma a la convocatoria de paro nacional y así lo ha comunicado a sus respectivos delegados, se espera que varios comercios estén abiertos.

“Nuestra Federación de Empleados de Comercio adhiere – apuntó Federico Melo, dirigente del SEC Junín, al ser consultado por Democracia-, pero si abren o no abren las empresas es una cuestión de las mismas”.

“Los delegados están informados del paro y hemos sacado un comunicado en nuestras redes que la Federación y el Sindicato Empleados de Comercio adhiere al paro, y que todo trabajador tiene el derecho a la adhesión o no”, señaló.

“Los delegados gremiales – dijo-en cada empresa manifestaron este derecho y se les se informó a todos los trabajadores. Tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio (Sociedad Comercio e Industria de Junín) y le manifestamos lo mismo. Entendemos la situación, sabemos que en el sector comercio muchos locales son atendidos por sus propios dueños y ellos tienen la opción de adherir o no. Pero lo que nosotros pedimos es que se respete el derecho a aquellos empleados que quieran adherirse al paro”.

Sin bancos

La Asociación Bancaria de Junín, representada por Abel Bueno, confirmó a Democracia que hoy estarán cerrados los bancos públicos y privados. No obstante, las personas que quieran retirar dinero podrán hacerlo desde los cajeros automáticos.

En este punto vale mencionar el atraso de 8 días que hubo en los pagos de las pensiones no contributivas, por discapacidad y demás, cuyos documentos terminados en 0 y 1 cobran hoy, no podrán hacerlo a través de las cajas de las entidades bancarias.

Salud

Desde el gremio de la Sanidad, que a nivel nacional dirige Héctor Daer, y a nivel seccional, Héctor Azil, se impulsa la medida de fuerza que afectará a la atención en clínicas privadas. Asimismo, la convocatoria al paro nacional es compartida desde ATE Junín, gremio que nuclea a trabajadores de la salud en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”.

En estos casos la atención de las emergencias y de los internados está garantizada.

Docentes

La actividad en las escuelas públicas y privadas de los distintos niveles de Educación, podrían verse afectadas por el paro nacional.Suteba Junín informó sobre la convocatoria a paro nacional para hoy, “en defensa de la educación pública por financiamiento educativo”. Como se sabe, Suteba es un gremio que está adherido a la CTERA a nivel nacional, entidad que impulsa la medida de fuerza.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también se convoca al paro general “en rechazo a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), en defensa de los Fondos Nacionales para el IPS, de todas las partidas para educación y por la eliminación del Impuesto a las Ganancias”.

Es de recordar que, en el orden local, la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) está adherida a la FEB, por lo cual también se suman al paro nacional y así lo señaló la secretaria general de la UDEB Junín, María Inés Sequeira.

Respecto a los colegios de gestión privada, este medio consultó a la dirigente de SADOP Junín. “Este 9 de mayo adherimos al paro nacional convocado por la CGT, en unidad, en defensa de nuestros derechos”, señaló Luján Rivas, desde la Delegación local.

Sobre la posición del gremio, SADOP Seccional Provincia de Buenos Aires hizo referencia a las amenazas de descuento del día, por parte de distintos empleadores de escuelas privadas de la provincia, a las y los docentes que adhieren al paro. “Repudiamos toda forma de coacción que limite el derecho constitucional a huelga”, señalaron

Rivas confirmó la convocatoria al paro ante “el cese del pago del FONID y de los fondos educativos que significa un recorte salarial a las y los docentesde gestión privada; porque la interrupción de la obra pública implica la pérdida de 100 mil puestos laborales y la no ejecución de obras de infraestructura escolar; porque los ingresos de los jubilados cayeron un 40 por ciento en el último año, más que en el 2001”, entre otros reclamos que hace SADOP.

Servicios

Por lo pronto puede decirse que los servicios públicos estarán afectados. Desde el Gobierno de Junín aconsejaban desde ayer a la población no sacar hoy la basura, ya que no habrá recolección de residuos debido a la adhesión de los empleados de Ashira (nucleados en el Sindicato de Choferes de Camiones y Afines) al paro nacional. El Municipio apuntó que dicha empresa ya había comunicado que desde la 0 hora de hoy hasta las 0 del viernes, no prestará el servicio.

En cuanto al transporte público urbano de pasajeros, se informó que también se verá afectado, ya que la empresa de colectivos comunicó que hoy no habrá servicio por adhesión de sus trabajadores a la medida de fuerza.

Respecto a los servicios que presta el Municipio a través de sus distintas áreas y oficinas, cabe mencionar que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín convoca al paro de actividades impulsado por la CGT a nivel nacional y así lo confirmó a Democracia, su secretario general Gabriel Saudán.

Sin trenes

Los servicios de larga distancia y regionales se verán afectados hoy por la medida de fuerza de hoy, impulsada por la CGT, entre estos el tren Retiro-Junín. Desde la empresa apuntaron que los pasajeros fueron avisados de la modificación, por ello se ofrecería cambio de fecha o devolución al 100 por ciento por diez días.

Combustibles

En cuanto a la actividad de las estaciones de servicio, no está confirmado el expendio de combustibles. Consultadas algunas estaciones locales, el despacho estaba asegurado solo algunas horas del día.

Es que, si bien el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio adherirá al paro, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), no lo hará.