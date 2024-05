¿Qué servicios paran mañana en Junín?

En el día de mañana, distintos servicios se verán afectados en Junín por la adhesión al paro general convocado por CGT. Así, desde el Municipio de Junín informaron que no se realizarán los servicios de recolección de residuos y transporte público. Respecto a Ashira, empresa encargada de la recolección domiciliaria de residuos, se informó que desde las 0 horas del día jueves y hasta la 0 horas del viernes, no prestará el servicio. En tanto, la empresa de transporte público comunicó que mañana no habrá servicio, por adhesión de sus trabajadores a la medida de fuerza.

Por otro lado, tampoco habrá bancos ni clases en colegios públicos y privados. En cuanto al tren que lleva a Retiro no funcionará el servicio ni de ida ni de vuelta. Desde la empresa apuntan que los pasajeros fueron avisados de la modificación, por ello se ofrece el cambio de fecha o devolución al 100 por ciento por diez días. En cuanto a los comercios, desde el Sindicato informaron que ellos convocaron al par, pero que cada comerciante tiene le decisión libre de adherirse o no.