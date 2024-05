En Junín, el paro de actividades se hizo sentir, con escuelas y dependencia públicas cerradas

Tal como estaba previsto, hubo un alto acatamiento al paro de actividades concretado ayer, impulsado por organizaciones gremiales como la CGT, con la adhesión de centrales de trabajadores como CTA y CTERA.

En Junín, la medida de fuerza se hizo sentir principalmente en las oficinas de atención al público de organismos estatales dependientes de Provincia o del Municipio y sus distintas áreas de servicios; entidades bancarias que estuvieron cerradas, pero con los cajeros automáticos funcionando a pleno. También el paro se sintió en las escuelas públicas de los distintos niveles educativos y, por la falta de transporte público de pasajeros, en actividades de la construcción, recolección de residuos, entre otras.

No así en el comercio de los barrios y del centro que estuvo abierto prácticamente todo el día, aunque con escasa actividad en el caso del centro de Junín, a pesar de los carteles con promociones y descuentos que podían verse en las veredas y vidrieras. Además, ayer a media mañana, en Junín hubo una concentración de trabajadores docentes en la Plaza 25 de Mayo convocada por Suteba, a la que se sumaron organizaciones de jubilados, partidarias, estudiantiles y vecinos.

Desde Suteba expusieron los motivos de la medida de fuerza que tuvo una extensión de 24 horas continuas: “Por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), no al desfinanciamiento educativo, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, no al DNU y Ley de Bases, urgente recomposición salarial a los jubilados”, señalaron.

Tuvieron el acompañamiento de la CGT, representada por Eduardo Diotti de UOCRA (uno de los sindicalistas que dirigen la organización sindical de Junín), quien dijo que desde temprano había estado recorriendo las obras de construcción para el cumplimiento del paro nacional. Asimismo, participaron gremialistas de la CTA, docentes, estudiantes y agrupaciones de jubilados, como la Multisectorial y el Foro de Ambientalistas de Junín. La izquierda también dijo presente en esta concentración a través de Pan y Rosas- Frente de Izquierda, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), entre otras agrupaciones.

Actividad comercial

Durante la mañana hubo escaso movimiento de personas y tránsito vehicular en el centro de la ciudad de Junín, pero casi todos los negocios estuvieron abiertos, promocionando sus ventas con descuentos y demás, para paliar la situación difícil que están atravesando.

Si bien el gremio mercantil se sumó a la convocatoria de paro de la CGT, desde Comercio e Industria planteaban la necesidad que tenían los negocios de abrir sus puertas. Así, el panorama era de poco movimiento, pero con negocios abiertos.

Democracia estuvo recorriendo durante la mañana de ayer el centro y tomó algunos testimonios, escasos, ya que la gente se mostró reticente a hablar sobre la situación del país y el paro de actividades. Uno de los testimonios fue el de una mujer que lamentó que desde hace tiempo Argentina “está sufriendo”, “que no se puede reactivar el país en los pocos meses desde que asumió el nuevo presidente”. También manifestó su confianza en salir adelante y consideró que “Milei tiene buenas intenciones”. “De a poquito vamos a salir adelante. He visto el noticiero ayer y dice que Estados Unidos, España y toda Europa lo están apoyando”, destacó.

Otro fue el parecer de un hombre que pasaba por el lugar y accedió a la entrevista con Democracia: “Es muy difícil que cambie la situación, venga el gobierno que venga – dijo-. Nos fuimos de un extremo a otro, de estar totalmente subsidiados a que quiten todo tipo de atención a la gente que llega con lo justo a fin de mes. Pagar Internet, luz y gas ya pasa los 100 mil pesos, es demasiado”.

“Y ni hablar si tenés que alquilar. Ni de darse los gustos: la comida en un restaurante para una sola persona sale 10 mil pesos, ¿cómo va a ir una familia completa?”, apuntó. “Siempre digo lo mismo, que lo que nos destruye es el aumento del combustible. Todo está arriba de los camiones. Hubo un aumento del 100 por ciento del combustible en los últimos 90 días y todo lo que consumimos está arriba de los camiones”, señaló.

En cuanto a la apertura de artículos importados, el hombre se preguntó: “¿Cuáles son los productos importados que nosotros consumimos en Junín, en la Argentina, que nos cambie la vida porque hayan liberado la importación o bajado los impuestos a ciertas importaciones?”.

Escuelas

La gran mayoría de los docentes de las escuelas públicas, estiman que un 90 por ciento, hizo paro de actividades, incluso algunos establecimientos estuvieron cerrados directamente por la falta de personal, ya que no solo los profesores se sumaron a la medida de fuerza, sino también los auxiliares, es decir, el personal no docente.

El panorama fue distinto en las escuelas de gestión privada donde hubo un 30 por ciento de acatamiento. Siendo consultada la secretaria general de SADOP (Docentes Privados) de Junín, Luján Rivas, manifestó a Democracia que “en líneas generales, en nuestra región tuvimos más acatamiento que en el paro anterior”.

“Muchas y muchos docentes no pararon porque sus empleadores descuentan el día ante un paro. Y ya venimos sufriendo una baja del 10 por ciento con la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Muchos se vieron complicados para poder parar. El 30 por ciento adhirió al paro, en lo que corresponde a la Delegación Junín”, dijo Rivas.

Respecto al descuento del día si paraban, la gremialista afirmó que eso estaba previsto en la Ley de Contrato de Trabajo y los representantes legales o empleadores de las escuelas privadas hacían uso de este ítem para descontar el día.

“El derecho a huelga está en la Constitución Nacional. Pero no está legislado en la Ley de Contrato de Trabajo”, aseguró.

Jornada de lucha

Silvia Velasco es dirigente de la Seccional Junín del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), entidad que agrupa a los docentes de todos los niveles y modalidades (primaria, secundaria, especial, inicial, psicología, educación física, etc.) pertenecientes a la provincia de Buenos Aires. Es la entidad base de la CTERA en territorio bonaerense.

En diálogo con Democracia, Velasco mencionó la importancia de que juntamente con el paro de actividades hubiera una movilización y concentración, que en este caso fue en la Plaza 25 de Mayo de Junín.

“El objetivo era poder explicar, poder contar las razones del paro de actividades, cuáles eran los reclamos de los trabajadores y hacer un acercamiento con la comunidad en la plaza”, manifestó. “En el mismo sentido que convocamos con Suteba, se fueron sumando y participando otros sindicatos, el Centro de Estudiantes del Instituto N° 20, gente de la CGT (Confederación General de Trabajo), de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), dirigentes de organizaciones políticas, Multisectorial de Jubilados y Pensionados, de la cultura y vecinos en general. Estuvimos acompañados”, dijo Velasco.

“Todos consideraban que había que visibilizar el paro y sus razones, por qué estábamos ahí”, afirmó. Desde Suteba señalaron que hubo un 90 por ciento de acatamiento al paro nacional en las escuelas públicas.

Servicios públicos

Entre los servicios públicos, se hizo sentir la falta de recolección de residuos, aunque el día anterior la empresa Ashira ya había avisado que no iba poder brindar ese servicio debido al paro nacional que impulsaba el Sindicato de Choferes de Camiones y Afines, gremio al que están afiliados sus empleados.

Por lo expuesto, desde el Municipio recomendaban no sacar la basura a la calle para evitar desparramo y suciedad en la vía pública.Tampoco se brindaron los servicios de recolección de montículos, corte de pasto, poda, limpieza de los espacios verdes y plazas.

Y en lo que respecta a la atención al público en las oficinas municipales, también se vio resentida ya que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín adhería a la convocatoria de la CGT.