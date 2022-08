Damián Palacios se suma a Sarmiento

El próximo fin de semana comenzará a disputarse el tan esperado torneo prefederal de clubes de básquetbol. Sarmiento se sigue reforzando y en este caso sumó al base Damián Palacios, un jugador experimentado en el ascenso y que pasó exitosamente por el club Ciclista (ascendió a la LNB logrando el título).

En tanto trascendió que 9 de Julio y Cavul de Lincoln jugarán el jueves en el estadio del barrio del Obelisco. El viernes será el turno de San Martín y Sarmiento, en El Bastión de Belgrano, mientras que Los Indios y Argentino de Trenque Lauquen se pondrían de acuerdo para jugar el sábado. De esta manera los amantes del básquetbol pueden ver las tres presentaciones de la primera fecha, que coinciden todas en nuestra ciudad. Detalle:

Primera rueda

Primera fecha (19-8)

San Martín vs Sarmiento

9 de Julio vs Cavul

Los Indios vs Argentino TL

Segunda fecha (26-88)

Cavul vs San Martín

Sarmiento vs Argentino TL

9 de Julio vs Los Indios

Tercera fecha (02-9)

Argentino TL vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios vs Sarmiento

Cuarta fecha (02-9)

9 de Julio vs Argentino TL

Cavul vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Quinta fecha (16-9)

Sarmiento vs 9 de Julio

Argentino TL vs San Martín

Los Indios vs Cavul

Segunda rueda

Sexta fecha (21-9)

Sarmiento vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Argentino TL vs Los Indios

Séptima fecha (23-9)

San Martín vs Cavul

Argentino TL vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.