Argentino visita a Olímpico de La Banda

Argentino tiene esta noche una parada brava en la ruta. A las 22 enfrenta al encumbrado Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.

El Turco viene entonado por la victoria en Santa Fe de la Vera Cruz, ante Unión, y buscará afanosamente sumar nuevamente en la Liga Nacional de Básquetbol.

Dirigirán esta noche los capitalinos Daniel Rodrigo, Roberto Smith y la mendocina Micaela Prado.

Hoy

20 Platense vs Gimnasia (Cr)

20 Obras vs Comunicaciones

22 Riachuelo vs Hispano

22 Olímpico vs Argentino

Mañana

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 San Martín vs Regatas



Martes 25

20.30 Boca vs Gimnasia (Córdoba)

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino

Miércoles 26

21 Peñarol vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa



Jueves 27

20 Obras vs Platense

21 Ferro vs Gimnasia (Córdoba)

Viernes 28

21 Oberá Tc vs Olímpico

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Riachuelo vs La Unión Fsa

Sábado 29

11 Ferro vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

De Venezuela a Argentino

Edgar “Petare” Martínez se suma al plantel de Argentino para la LNB. Es un perimetral de 25 años (1.92 de estatura) que viene de jugar con los Guaiqueríes de Margarita, donde obtuvo el título de la Superliga 2021 de Venezuela. Además fue convocado a la selección de Venezuela para jugar las eliminatorias de la Copa del Mundo 2023.

Entra como recambio del base Emiliano Correa. El chaqueño sufrió la fractura en el escafoide de su mano derecha y deberá someterse a una cirugía para luego comenzar con su recuperación.

____________________________________

