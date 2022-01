Aréjula y Vera son jugadores de River

River Plate de Capital Federal se aseguró dos fichas juveniles de primera línea para el próximo Torneo Federal de Clubes de Básquetbol.

Se trata de dos exjugadores de Los Indios de nuestra ciudad: Julián Aréjula y Joaquín Vera.

Ambos chicos tuvieron intervenciones en el pasado Provincial de Clubes de Básquetbol con buen suceso en la entidad canaria.

Y como el nuevo sistema del Federal redujo la cantidad de fichas mayores, los juveniles pasaron a ser “oro en polvo” para los clubes que militan en esta categoría. Y máxime si están fogueados como los chicos de Junín que compitieron en buen nivel con Los Indios en el pasado Prefederal.

Es por eso que la entidad de Núñez se aseguró rápidamente dos fichas de jerarquía, a quienes ya había probado el año pasado y tenían el visto bueno para seguir avanzando en las conversaciones entre ambas entidades deportivas por el COT.

Fixture inicial

Subdivisión FeBamba Centro

Jornada 1

01/02 - Racing Club vs Obras Basket

01/02 - All Boys vs River Plate

01/02 - Vélez Sarsfield vs Pinocho

Libre: Pedro Echagüe

Jornada 2

03/02 - Pinocho vs All Boys

03/02 - River Plate vs Racing Club

03/02 - Obras Basket vs Pedro Echagüe

Libre: Vélez Sarsfield

______________________________

Todos los clasificados están en Qué Destacados.