La Municipalidad entregó tarjetas SUBE a vecinos del barrio Progreso

Personal de la Dirección de Movilidad Urbana del Gobierno de Junín se hizo presente en las instalaciones de la sociedad de fomento de dicho barrio, donde vecinos concurrieron a retirar sus respectivas tarjetas para utilizar el transporte público, luego de realizar las gestiones por medio de “La Muni en tu Barrio” el pasado 15 de marzo.



En total se entregaron 30 tarjetas SUBE y los vecinos destacaron la importancia de contar con el colectivo para desplazarse de forma ágil, cómoda y barata, como también por la posibilidad de realizar estos trámites directamente en el barrio a través del programa municipal mencionado.



A propósito de este nuevo operativo, Blas Carrafiello, coordinador del programa “La Muni en tu Barrio”, declaró: “Esto surgió desde lo que fue la primera fecha de ‘La Muni en tu Barrio’ donde nos había quedado pendiente la entrega de las tarjetas SUBE, motivo por el cual continuamos las gestiones y agradecemos a la Dirección de Movilidad Urbana del Gobierno de Junín para poder avanzar”, y añadió: “Estamos todas las áreas municipales unidas para dar respuestas a los vecinos en cada una de sus necesidades”.



Seguidamente, indicó que “esto está íntimamente vinculado con el funcionamiento del servicio del transporte público en la ciudad, un gran avance logrado hace ya cinco años para que vuelva este derecho para los juninenses”. En continuidad, afirmó que “fue una decisión criticada en su momento, pero ahora se están viendo los resultados con la cantidad cada vez mayor de personas que utilizan el colectivo para desplazarse”.

“Gracias a este servicio se logra unir a toda la ciudad y los vecinos lo pueden utilizar no solamente para ir al trabajo, sino también desde el punto de vista recreativo, ante alguna urgencia o para llegar a los chicos a las escuelas”, expuso Carrafiello y amplió: “Estamos muy contentos por la buena repercusión y el crecimiento de este servicio, y es muy importante que cada vecino pueda tener su SUBE”.



En tanto, Marta Bordón, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Progreso, manifestó: “La SUBE es muy necesaria para todos los vecinos y sobre todo la posibilidad de usar el transporte público, algo que veo mucho con los chicos que van al colegio, como también los adultos mayores que no tienen movilidad propia y para ellos es una gran alternativa”. Además, afirmó que “el colectivo trajo muchos beneficios para los vecinos del barrio, mis nietos lo utilizan todos los días y es una alegría para nosotros, tenemos la parada acá cerca sobre Pastor Bauman y nos queda cómodo para utilizarlo”.



Bordón también señaló que “estamos muy agradecidos con el Municipio por hacerse presentes de nuevo para entregar las tarjetas SUBE a los vecinos, sin dudas que es un beneficio para todo el barrio”.



Dos de los vecinos del barrio Progreso que se acercaron hasta la sede fomentista fueron Pedro Salas y Lucía Manzo, quienes se expresaron respecto a la importancia que para ellos tiene el funcionamiento del servicio transporte público en la ciudad.



“Tener la SUBE nos sirve mucho para cualquier ocasión, ya sea una emergencia o para pasear y hacer diversos trámites, se usa mucho el colectivo acá porque es barato, cómodo y ágil”, dijo Salas y agregó: “Nos sentimos muy seguros arriba del colectivo y es una gran posibilidad para movilizarnos”. El vecino también indicó que “soy jubilado y me interesa mucho utilizar el colectivo dentro y fuera de la ciudad, como cuando viajo a San Pedro”.



Por su parte, Manzo comentó que “me sirve mucho el transporte público y es muy útil ya que no tenés que estar buscando estacionamiento, es más cómodo y el servicio es muy bueno”. Para finalizar, expresó: “Estamos muy agradecidos con la Sociedad de Fomento de Progreso y al Municipio porque nos dieron la oportunidad a todos los que nos podemos movernos para hacer los trámites directamente acá, cerca de nuestras casas y sin tener que ir hasta el centro”.