Ciclista Juninense recibe a Del Progreso de General Roca y busca extender la racha

Ciclista Juninense quiere esta noche extender la racha positiva cuando desde las 21.30 reciba la visita de Del Progreso de General Roca, Río Negro.

Es un partido difícil para el Verdirrojo. Los rionegrinos vienen sosteniendo una media de veinte goles por cuarto lo que los hace un rival impredecible.

Dirigirán este partido el santafesino Fabio Alaniz, y los capitalinos José Domínguez y Franco Buscaglia.

Hoy

20 Ameghino vs Libertad

20.30 Villa San Martín vs Jachal

21 Ciclista vs Del Progreso

21 Racing (Ch) vs Rocamora

21 Central (Ceres) vs Rivadavia (Mza)

21 Estudiantes (T) vs Deportivo Norte

21.30 Salta Basket vs San Isidro

Lunes 24

21 Quilmes vs Gimnasia (La Plata)

Martes 25

21 Parque Sur vs Deportivo Viedma

21 Estudiantes (T) vs San Isidro

21 Pergamino vs Del Progreso

21.30 Villa Mitre vs Bahía Basket

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Miércoles 26

21 Barrio Parque vs Salta Basket

21 Colón (Sf) vs Echagüe

21 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

Jueves 27

21 Racing (Ch) vs Del Progreso

21 Rivadavia (Mza) vs Libertad

21 Rocamora vs Deportivo Viedma

22 Independiente (Sde) vs San Isidro

Le resta a Ciclista en enero

30/1 Ciclista vs Bahía Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre



Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes Mar del Plata

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista

Volvió Rafa Costa al Coliseo

Rafael Roque Costa se hizo presente en el Coliseo para ver Ciclista Juninense-Tomás de Rocamora y lo hará hoy también ante Del Progreso de General Roca.

Cuando la gente lo divisó en la platea alentando a su hijo y al Verdirrojo, le regaló una ovación. El base jugó en Ciclista dos temporadas (2005-2006 y 2006-2007).

En la foto, toda la familia Costa en el Coliseo del Boulevard.

