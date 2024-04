Los senadores aprobaron a mano alzada el incremento en las dietas

El Senado de la Nación aprobó hoy a mano alzada, sin debate, un acuerdo por el cual aumentarán las dietas de los legisladores. Fue un proyecto impulsado por la oposición La Libertad Avanza y el PRO anunciaron su rechazo y aclararon que no votaron a favor, aunque ningún miembro de ambas bancadas pidió una votación nominal para exponer a los autores de la iniciativa, que necesitaba dos tercios, porque no tenía dictamen. "Si no la quieren, que la devuelvan", repitieron al salir del recinto los miembros de UP y los partidos provinciales que levantaron la mano.

La acción se llevó a cabo después de haber dado luz verde a los seis pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei y a 20 acuerdos internacionales.