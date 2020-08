Álvaro Merlo cada vez más cerca de Ciclista Juninense para la próxima Liga Argentina

Según pudo averiguar Democracia, el base Álvaro Merlo está casi arreglado en Ciclista Juninense. Solo falta la firma. El único detalle es que el jugador está esperando una oferta de la Liga Nacional “A” -que por ahora no llega- ó de Italia, pero con Ciclista tiene todo acordado.

Era uno de los pedidos de Daniel Jaule, que tiene preparado también un plan “B”: Facundo Gago. El base ex Libertad, llegaría solamente si Merlo dice que no mañana.

Miguel Had le dio prioridad a Merlo porque quiere armar un equipo 100% juninense en cuanto a jugadores nacionales y reforzarlo con dos extranjeros.

Desde el entorno de Merlo, le comentaron a Democracia: “Las charlas con Had van muy bien, es una muy buena opción que Lalo (Merlo) vuelva a Ciclista. Se va a armar un equipo con jugadores de Junín y muy identificado con el club. El sería el base ideal”

Recordemos que Ciclista confirmó oficialmente a Bruno Conti, Agustín Acuña, Bautista Arrascaete y Maximiliano Tamburini.

San Martín mantiene la base

Con la continuidad de su entrenador Gastón Castro, el Tricolor de Resistencia también confirmó la renovación de jugadores como los hermanos Franco y Favio Vieta, Sebastián Picton, y los extranjeros Tirrel Brown y Treshaad Williams. Además, sumó a Martín Cabrera, que regresa al club tras su paso por San Isidro.

Los hermanos Vieta vienen de cumplir una sólida última temporada. Franco llega tras promediar 11,2 puntos, 4,5 rebotes y 2,2 asistencias en 28,6 minutos por noche; mientras que Favio arrojó sensaciones similares al firmar cifras de 8,7 puntos, 4,2 rebotes, 2,6 asistencias y 1,4 recuperos en 24,0 minutos. A ellos se suma otro pilar fundamental en la estructura del club como Picton, que fue de los mejores anotadores del equipo en la 19/20 con números de 13,7 puntos además de también contabilizar 5,3 rebotes y 29,3 minutos.

Por su parte, la dupla extranjera ha dejado buenos registros en el último antecedente de la competición. Tirrel Brown fue el máximo anotador del Tricolor con medias de 15,8 puntos, consiguiendo también 6,6 rebotes por partido. Por su parte, Treshaad Williams se complementó a la perfección con 10,6 puntos y 7,4 rebotes.

Hablando de la incorporación de Cabrera, que regresa a Villa San Martín recordando que ya había pasado por el club durante dos temporadas, tanto en la 2016/17 como así también en la 2017/18. La última campaña la jugó con San Isidro, promediando 10,4 puntos, 2,3 rebotes, 2,5 asistencias y 1,9 recuperos en 24,7 minutos.

También hay que destacar que el club seguirá realizando a varias obras de refacciones que le permitirán continuar creciendo a nivel de infraestructura. Independientemente de la pandemia que se vive en la actualidad, algo nadie esperaba, la dirigencia de Villa San Martín no se detiene y rápidamente vuelve a gestionar y comenzar, con trabajo y sacrificio, a transformar y ubicar a la institución en los primeros planos nacionales.

Amigo en Villa Mitre

Villa Mitre de Bahía Blanca sigue armando su plantel para la temporada 2020/21 de la Liga Argentina y, tras renovar el contrato con el entrenado Lisandro De Tomasi más los jugadores Federico Harina, José Gutiérrez y Ramiro Heinrich, confirmó que también seguirá Franco Amigo.

El alero arregló su continuidad por una temporada más y será su cuarta en el plantel que de a poco se va armando para afrontar un campeonato del que todavía se desconoce su fecha de inicio por la emergencia sanitaria en la que está el país producto de la pandemia de coronavirus, motivo por el que se suspendió el certamen anterior.

Para el Tricolor la conclusión de la temporada 2019/20 fue un golpe muy duro porque marchaba segundo en la Conferencia Sur con un récord de 13 victorias y 8 derrotas por detrás de Central Entrerriano de Gualeguaychú, elenco junto al que ascendió desde el Torneo Federal a mediados del año pasado.

El ex Bahiense del Norte y Bahía Basket en la Liga Nacional que dio sus primeros pasos en el básquet en Independencia y antes de irse de San Pedro pasó por Náutico jugó los 21 partidos del Tricolor, todos como titular, y fue uno de los responsables del gran andar con promedios de 9,5 puntos, 4 rebotes y 1,4 asistencias en casi 31 minutos por cotejo. En el último duelo, que fue derrota ante Atenas de Carmen de Patagones 86 a 75 como local, jugó todo el encuentro y marcó 13 unidades. En medio del parate, Amigo, que no tiene representante y reparte sus horas entre el básquet y su trabajo como kinesiólogo, tuvo contactos con agentes de Italia (su compañero en la temporada anterior Franco Pennachiotti que jugará la próxima temporada en Peñarol de Mar del Plata estuvo cerca de emigrar a Europa) pero las chances no se concretaron y seguirá en Villa Mitre con el objetivo de asumir mayor protagonismo y colaborar con el equipo a ser uno de los animadores del certamen.