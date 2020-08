Santiago Scala y Pablo Espinoza siguen en Instituto Central Córdoba

Instituto puso primera y comienza a armar el plantel que dirigirá Sebastián Ginobili en la próxima temporada de Liga Nacional. Tal como lo había anticipado el DT, el objetivo estaba en lograr la continuidad de algunos jugadores claves y tanto Scala como Espinoza ya son hombres de la casa y queridos por el hincha albirrojo.

El Panda atraviesa su cuarentena en su Junín natal, en tanto que Espinoza se quedó en Córdoba.

Con la confirmación de los dueños de las camisetas 6 y 10, La Gloria suma dos fichajes al ya confirmado de Martín Cuello.

Ademas, el “Sepo” también tiene a disposición los juveniles albirrojos que esperan la oportunidad de sumar más minutos de juego: Federico Pedano, Lucas “Chiri” Reyes, Josué Santillán, Lautaro Urquiza, Enzo Rupcic, Santiago y Augusto Bruera, Stefano Bachiochi, Nahuel Buchaillot, Alejandro Villa y Juan Cruz Tulián.

Con el posible inicio de La Liga en el mes octubre o noviembre ambos se muestran muy entusiasmados:

Lo que dijeron

Scala: “Ansioso de volver a entrenar en una cancha de básquet, vivir el día a día con el equipo, ojalá se pueda volver a jugar lo antes posible ya qué desde marzo no jugamos ni entrenamos a ese ritmo y ante una posible vuelta hay que prepararse con cuidado y con tiempo para evitar lesiones y volver de la mejor manera”.

Espinoza: “Me genera satisfacción pensar en volverme a sentir jugador de básquet, volver a entrenar, estar con el equipo y empezar a jugar. Ponernos a punto seguro nos costará un poquito más que otros años, es la primera vez que estamos tanto tiempo parados, sin entrenar y sin jugar”.

También sumó a Alessio

La subcomisión de básquet albirrojo anunció la contratación de Ignacio Alessio para reforzar el equipo dirigido por Sebastián Ginobili para la próxima temporada de Liga Nacional. Nacho llega a Alta Córdoba proveniente de Valdivia de Chile. El Pivote de 2,04 mts., había tenido su paso por el conjunto albirrojo en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 del TNA.

“El llamado de Sepo fue una de las cosas que me motivo a volver, dejándome en claro que quería que sea parte de su equipo. Lo mismo cuando hablé con Juan Manuel Cavagliatto, desde su lugar y el mío pusimos lo mejor para que se de mi regreso a La Gloria” abrió Alessio que aseguró que su deseo era volver y agregó “quiero estar en un equipo protagonista, competir en torneos internacionales e Instituto cuenta con todo esto, es un equipo que hace varios años que trabaja muy bien, esta muy bien visto a nivel Internacional y se ha ganado ese respeto estando siempre a la altura y quiero ser parte de todo esto”.

Nacho defendió la albirroja durante dos temporadas de un equipo que venía en crecimiento. En aquel entonces, Instituto continuaba dando pasos seguros con el objetivo de construir el presente en el que se encuentra hoy. “Recuerdo que fueron dos temporadas muy diferentes en lo personal, la primera era el primer año de Instituto en el TNA y todos lo veían como un año de transición en la categoría y para el equipo fue un gran año porque llegamos a meternos en cuartos de final teniendo todos un gran año individual y eso hizo que todo funcione mejor en lo grupal. Y el segundo año el equipo se armó con intenciones de ir más arriba y llegamos a la final por el ascenso si bien no fuimos campeones y no ascendimos fue un año de mucho aprendizaje en lo personal” recordó sobre aquella época.

El aliento de la hinchada un destacado de todos: “Hay algo muy importante que tengo que aclarar, en estos dos años fue hermoso el cariño que recibí de la gente del club, la que trabaja y los hinchas, deje muchos amigos en el barrio Alta Córdoba” resaltó el pivote.

El Sandrín es un estadio reconocido por jugadores propios y rivales como un lugar con mística propia donde el aliento o la presión se hace sentir en su máxima expresión, al respecto Nacho aclaró: “Si hay algo que recuerdo también de mi paso por el club es la gente, cómo se pone la cancha cada partido, el hermoso clima que se vive, la gente se suma y contagia lo he disfrutado siendo jugador del club y teniendo que venir vistiendo otra camiseta. Son uno más en la cancha y se siente, hay que usarlo a nuestro favor”.

Respecto a la actualidad que se vive a nivel mundial el nuevo refuerzo glorioso explicó que trata de vivirlo de manera tranquila, cuidándose y cuidando a su familia. “Tenemos que ser cuidadosos y conscientes, estamos viviendo algo a nivel mundial que sucede cada 100 años y tenemos que poder convivir con esto hasta que tengamos una vacuna” señaló.

Respecto a la puesta a punto explicó que “va a llevar varias semanas, todo lo que uno pudo hacer dentro de su casa sea alimentación, entrenamiento, etc. va a ayudar a que la vuelta no sea tan dura. No me parece que haya que recuperar el tiempo perdido porque eso ya pasó, si me parece qué hay que comenzar de apoco para hacer una muy buena pretemporada”.