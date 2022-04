Campeonato postergado una semana

Finalmente no arrancó ayer el campeonato local femenino. Solo jugaron San Martín y Los Indios, el sábado en mini, con victoria de las chicas Canarias. El torneo fue postergado una semana. Participan en total 11 equipos. De Junín: Argentino; Ciclista; San Martín y Los Indios. Porteño de Chacabuco; Moreno de Bragado; Argentino de Chivilcoy; Atlético de 9 de Julio; El Linqueño y Cavul de Lincoln y Sportivo Rojas.

La primera fecha quedó de esta manera: Argentino (Junín) vs. Sportivo Rojas; Ciclista vs. Atlético 9 de Julio; Porteño (Chacabuco) vs. Moreno (Bragado) y El Linqueño – Cavul vs. Argentino (Chivilcoy).