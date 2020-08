Maximiliano Tamburini: “Hay que pelear arriba”

Maximiliano Tamburini se convirtió este viernes por la mañana en el nuevo confirmado de Ciclista de Junín para la temporada 2020/21 de la Liga Argentina. Así, uno de los jóvenes pero máximos referentes del club se mantendrá en la institución verdirroja.

En diálogo con Democracia, comentó: “Estoy contento de seguir, es un club que quiero mucho y me siento muy querido. Ahora hay que terminar de armar el equipo, luego trabajar y ser mentalmente fuertes porque hay que pelear arriba”.

Es el cuarto en ser oficializado para el equipo que dirigirá Daniel Jaule, sumándose a los ya anunciados refuerzos de Agustín Acuña y Bruno Conti, y también a la continuidad del pivot Bautista Arrascaete.

Tamburini es el segundo jugador con más presencias en la liga profesional del club y lleva más de 1000 puntos con los colores del club. Dicha marca la superó la temporada pasada, y ahora cumplirá su sexta temporada defendiendo la camiseta de Ciclista en la Liga Argentina (habría que sumar una más, si tenemos en cuenta que fue parte del plantel que jugó la Liga Nacional en la 14/15).

Maxi viene de jugar 30 partidos la pasada temporada 2019/20, en la que promedió una media de 10,5 puntos, 1,4 rebotes, 1,8 asistencias, 24,7 minutos y 7,5 de valoración por noche.

Charlando con este medio, prosiguió: “Tenía que tomarme mi tiempo para escuchar todos los ofrecimientos. Soy un afortunado, es un momento difícil del mundo y la posibilidad de que me llamen para tener trabajo lo agradezco. Continuar en Ciclista habla a las claras de que estoy haciendo las cosas bien, que voy por buen camino y espero seguir de esta manera. La idea de juego la va a ir desarrollando Daniel (Jaule) con el correr de los entrenamientos, hemos hablado y tiene las cosas claras. Migui (Had) está tratando de cerrar el equipo en estos días, doy fe de todo lo que se está moviendo. La idea es seguir contratando jugadores de Junín con 2 extranjeros. Veremos cómo siguen las negociaciones”.

Amigo sigue en Bahía

Villa Mitre de Bahía Blanca sigue armando su plantel para la temporada 2020/21 de la Liga Argentina y, tras renovar el contrato con el entrenado Lisandro De Tomasi más los jugadores Federico Harina, José Gutiérrez y Ramiro Heinrich, confirmó que también seguirá Franco Amigo.

El alero arregló su continuidad por una temporada más y será su cuarta en el plantel que de a poco se va armando para afrontar un campeonato del que todavía se desconoce su fecha de inicio por la emergencia sanitaria en la que está el país producto de la pandemia de coronavirus, motivo por el que se suspendió el certamen anterior.

Para el Tricolor la conclusión de la temporada 2019/20 fue un golpe muy duro porque marchaba segundo en la Conferencia Sur, con un récord de 13 victorias y 8 derrotas por detrás de Central Entrerriano de Gualeguaychú, elenco junto al que ascendió desde el Torneo Federal a mediados del año pasado.

El ex Bahiense del Norte y Bahía Basket en la Liga Nacional que dio sus primeros pasos en el básquet en Independencia y antes de irse de San Pedro pasó por Náutico, jugó los 21 partidos del Tricolor, todos como titular, y fue uno de los responsables del gran andar con promedios de 9,5 puntos, 4 rebotes y 1,4 asistencias en casi 31 minutos por cotejo. En el último duelo, que fue derrota ante Atenas de Carmen de Patagones 86 a 75 como local, jugó todo el encuentro y marcó 13 unidades, tomó 3 tableros y dio 2 pases gol.

En medio del parate, Amigo, que no tiene representante y reparte sus horas entre el básquet y su trabajo como kinesiólogo, tuvo contactos con agentes de Italia (su compañero en la temporada anterior Franco Pennachiotti que jugará la próxima temporada en Peñarol de Mar del Plata estuvo cerca de emigrar a Europa), pero las chances no se concretaron y seguirá en Villa Mitre con el objetivo de asumir mayor protagonismo y colaborar con el equipo a ser uno de los animadores del certamen.

Paciotti en Armstrong y Fernández en Chivilcoy

Nahuel Paciotti continúa una temporada más en Deportivo Norte. Así, el club de Armstrong, sumando a De Miguel, tiene sus bases confirmados para afrontar la próxima temporada.

La conducción en Deportivo Norte está asegurada con la continuidad de Nahuel Paciotti en el plantel para la próxima Liga Argentina; el base promedió 27.7 minutos por juego, 9.8 puntos, 3.2 asistencias y 3.8 rebotes la temporada pasada.

Nahuel logró adaptarse al modelo de juego que propuso el cuerpo técnico, rindió y es una de los factores por los que sigue siendo parte de este proyecto.

Juan Ignacio Fernández, por su parte, renovó su vínculo y seguirá jugando en Racing de Chivilcoy de cara a la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. El cañadense es el nuevo confirmado, tras las continuidades previamente anunciadas del entrenador Diego D'Ambrosio y el capitán Alejo Barrales.

El alero ocupará una de las fichas U23 oriundas de la Academia para la 2020/21. Recordemos que Fernández venía de ser uno de los juveniles la campaña pasada y ahora pasará a su primer año como U23 (nació el 24 de septiembre del 2000).

Fernández viene de promediar una buena campaña en el elenco racinguista firmando 2,9 puntos y 1,8 rebotes en 9,2 minutos, con 2,5 de valoración en 17 presentaciones.