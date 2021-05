Se especula que el miércoles 9 de junio podría reanudarse la burbuja en la ciudad de Junín

Tras el parate del país por las razones de público conocimiento y que golpeó de lleno en el básquetbol, comenzaron las especulaciones y los trascendidos sobre la reanudación de las actividades.

Lo primero que pudo saberse es que la idea de reanudar el baloncesto es el 7 de junio a nivel país.

En cuanto a la burbuja que está organizando Ciclista Juninense, puede ser que el miércoles 9 de junio vuelvan a jugar de acuerdo al fixture que resta y que oportunamente fue dado a conocer.



Miguel Had:

“Reconocimos el apoyo del intendente Petrecca”

El primer mandatario Verdirrojo le contó a Democracia sobre las camisetas que le fueron entregadas a la Comuna antes de comenzar el partido: “El reconocimiento fue para la Municipalidad de Junín porque trabajamos en conjunto con Claudio Yópolo, Andrés Rosa y Lisandro Benito para que Ciclista Juninense tenga la posibilidad de hacer este evento importante en nuestra ciudad. Por eso, le dimos una camiseta del club a cada uno".

"También le hicimos llegar una camiseta al intendente Pablo Petrecca, que dio el visto bueno para la realización de esta burbuja".

"Nos dieron una gran mano para poder ser locales. Caso contrario, deberíamos habernos trasladado a otros lugares, como lo veníamos haciendo".

"Al club no le interesa ganar plata con esto. Fue solo un agradecimiento que le hicimos llegar a Pablo (Petrecca) por la colaboración hacia nuestra entidad”.



Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78

Posibles fechas

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur



Jueves 10/6

11:00 - Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 - Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Sábado 12/6

16:30 - Ciclista vs. Estudiantes (O)



Fixture Lanús

Miércoles 9/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas



Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús



Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre



Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús



Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia.