Victoria de los Portland Trail Blazers

Los Blazers estaban golpeados; sabían que habían dejado escapar una oportunidad de oro ante los Clippers, con esos dos libres fallados por Lillard que posteriormente encendieron la polémica. No obstante, “Dame” estuvo superlativo para darle un nuevo triunfo a su equipo en una tremenda batalla ante Philadelphia, por 124 a 121.

Lillard la rompió de principio a fin: terminó el partido como el máximo anotador con 51 puntos, producto de 12/16 en dobles, 4/12 en triples y 15/16 en libres, y 7 asistencias en 40 minutos de acción.

Desde el primer cuarto “Dame” fue el líder de los Blazers, cuando tomaron una temprana ventaja de 44-28 en el inicio del segundo cuarto. El base cerró la primera mitad con 24 puntos y 8/14 de cancha. Además, la gran defensa de los de Terry Stotts marcaba diferencias (dejó a Philadelphia en un 25% de cancha durante el primer cuarto).

Con 6:18 por jugarse en el período inicial, Joel Embiid evidenció gestos de dolor en uno de sus tobillos y no volvió al juego, algo que de seguro preocupa demasiado a los Sixers, que ya perdieron a su otra estrella – Ben Simmons – por tiempo indeterminado.

Pese a no contar con sus dos mejores jugadores, Philadelphia se las arregló no solo para mantenerse en partido, sino que hasta tuvo chances de ganarlo. Al regreso de los vestuarios emergió la figura de Josh Richardson, quien sumó 12 de sus 34 puntos (máximo anotador de los Sixers). Los de Brett Brown mejoraron ostensiblemente su ofensiva anotando 34 puntos con un 68% de cancha. Así se fueron al último chico arriba en el marcador 92-91.

Pero el recital de Lillard seguiría sonando en la jornada del VISA Athletic Center de Orlando. Estuvo casi perfecto (6/8 tdc) para arremeter con otros 18 puntos que llevaron su firma, a los que se les sumó un invitado especial: Carmelo Anthony metió otros 8 tantos; “Melo” se convirtió en el decimoquinto goleador en la historia de la NBA al alcanzar los 26.401 puntos superando a John Havlicek (26.395) y Paul Pierce (26.397).

A 4:25 del final, Philadelphia gozaba de una ventaja de 6 puntos, la más amplia que consiguió en todo el partido. Pero un Lillard imparable comandó un parcial de 12-0 para Portland, que pasó al frente en el marcador 120-114 con 2:25 por jugarse.