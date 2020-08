Maximiliano Tamburini: “Estoy en contacto permanente con el presidente y el entrenador de Ciclista Juninense”

Ciclista Juninense se encuentra en pleno armado del plantel y mantiene negociaciones con varios jugadores. Uno de ellos es el capitán y emblema Maximiliano Tamburini, quien recibió a Democracia en su casa y habló de cómo se encuentra la situación contractual con el Verdirrojo.

-¿Cómo venís llevando la cuarentena?

-“La verdad que bien. Hace algunas semanas me encuentro trabajando con el preparador físico, ya sea la parte de masa muscular y la resistencia, que es lo que más se pierde luego de estar encerrado en casa tanto tiempo. Y también yendo al club, cumpliendo todos los protocolos. Trato de volverme a sentir cómodo con la pelota”.

-¿Vas a seguir en Ciclista?

-“Estoy en contacto permanente con el presidente y el entrenador. Con Migui (Had) me une una gran relación, de mucha confianza. Los dos partimos desde el amor que sentimos por Ciclista, entonces, nuestras opiniones se basan en tratar de que el club sea cada vez más grande. Tenemos que seguir charlando, la verdad es que Ciclista está en el mejor momento desde que yo volví, por lo menos. Cumplió todo y está saliendo al mercado rápido. Yo creo que los jugadores que arreglen tienen que estar tranquilos porque se van a encontrar con una institución muy ordenada”.

-Y este año apostaron por un técnico juninense y con experiencia…

-“Tuve la fortuna de charlar con Daniel, a mí me encanta hablar de básquet y en ese sentido es una persona muy abierta, tiene un montón de situaciones para contar y para enseñar. Yo pienso que le va a dar un salto de calidad al club, no solo en la Liga Argentina, sino en el orden de las formativas también. Estuvimos hablando mucho del club y obviamente de lo que piensa para el equipo y para mi rol. De hecho, hablábamos mucho siendo rivales. Soy un convencido de que, en caso de arreglar, me va a hacer mejor jugador”.

-¿Qué falta para que firmes?

-“Desde ya aclaro que con Migui y Ciclista el tema económico siempre lo arreglo en menos de dos minutos. Amo al club y amo jugar para Ciclista. Pero uno es profesional y por respeto tengo que escuchar a todos y tomar la mejor decisión para mí en lo personal y para mi familia. Vuelvo a repetir, hablo día por medio con el presidente y mientras él y los entrenadores que estén quieran contar conmigo, Ciclista será mi primera opción”.

-¿Hablaron de los objetivos para la 20/21?

-“Por supuesto que hay un objetivo y es que Ciclista sea cada vez mejor. Pero el entrenador dirá un objetivo puntual una vez que tenga armado el equipo. Yo creo que el club está en condiciones de armar un equipo para pelear arriba”.

Villa Mitre

José Gutiérrez se convirtió en el nuevo confirmado por Villa Mitre de Bahía Blanca pensando en la temporada 2020/21 de la Liga Argentina de Básquet. El base es el tercer jugador en confirmar su continuidad, después de las renovaciones de Ramiro Heinrich (pivote) y Federico Harina (escolta).

Los tres jugadores se suman a la primeramente anunciada renovación del vínculo que también recibió el entrenador, Lisandro De Tomasi. De esta forma, la estructura del Tricolor se mantiene de cara a la próxima campaña de la competición.

Gutiérrez es uno de los referentes de Villa Mitre, el cerebro del equipo dentro de la cancha. Viene de jugar 30 partidos en la 2019/20, temporada en la que arrojó cifras de 12,8 puntos, 2,9 rebotes, 5,6 asistencias, 28,7 minutos y 16,6 de valoración por presentación.

Continúa De Tomasi

Además, Villa Mitre de Bahía Blanca anunció la renovación de Lisandro De Tomasi como entrenador del equipo proyectándose a la temporada 2020/21 de la Liga Argentina de Básquet.

Con De Tomatis al mando, los Guerreros consiguieron un registro de 19 victorias y 14 derrotas en la reciente 19/20. Villa Mitre logró tan buen estreno en la categoría que se encontraba en el 2° lugar de la Conferencia Sur, siendo uno de los líderes de la tabla.

De esta forma, el club bahiense cumple así uno de sus objetivos, que era la continuidad de su técnico para la siguiente campaña. Ahora seguirá el armado del equipo, aguardando el anuncio de los jugadores que serán parte del plantel.

--

