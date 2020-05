Cuando Ciclista derrotó a Argentino, con el debut de Fernando Gastón Triver

Ciclista Juninense armó un equipo para la temporada 2001-2002 con nombre rutilantes, apuntando al único ascenso que otorgaba el TNA en aquellos tiempos.

De hecho, lo contrató a Mario Guzmán como entrenador y repatrió a Raúl Germán Merlo.

Chuny apalabró algunos amigos de fuste, como el Vasco Aispurúa, el base Ezequiel Francisco Lamas, y se aseguró a Steve Dewayne Anderson –un americano de primera categoría, viejo lobo del ascenso-.

Pero esto no fue todo en una época en la que todos colaboraban con un pesito. Había para más.

Julio Mázzaro, un goleador sureño, también fue tentado para completar el equipo. Y además el pívot Andrés Rodríguez para potenciar la lucha en los cristales.

Para el TNA 1, ya en 2002, se agregó el jugador uruguayo Fernando Gastón Triver y justo cayó para debutar nada menos que ante Argentino de Junín.



Y precisamente fue en la noche del viernes 18 de enero de 2002 cuando Ciclista debía ganar para conservarse en el lote de punteros y no perderle pisada a Ben Hur de Rafaela.

Con todos los recaudos necesarios se jugó el partido de ida a estadio repleto.

Ciclista ganó el juego de punta a punta en una jornada en la que no levantaron la mano ni para frenar al colectivo.

Jugaron a correr y tirar. Fue 104-98. Ciclista golpeó en el primer cuarto 23-13. Argentino no se pudo recuperar en toda la noche.

Fue descalificado del juego Chuny Merlo y en Argentino salió por cinco faltas personales Horacio Beigier.

Ciclista fue subcampeón

Ciclista Juninense hizo una notable campaña en esa temporada del Torneo Nacional de Ascenso, llegando a jugar la final contra Ben Hur de Rafaela.

Por ese gran torneo el Verdirrojo directamente entró en los cuartos de final, donde eliminó a Echagüe de Paraná. Ganó el primero en Junín 93-87 (20 de Mázzaro) el 5-4-2002 y perdió el segundo 96-84 (20 de Federico Van Lacke) el 7-4-2002. Ganó los dos en Paraná 101-91 (39 de Julio Mázzaro) el 12-4-2002 y 85-83 (22 de Andrés Rodríguez) el 14-4-2002.

En semis eliminó a Deportivo Roca 3-2. Aseguró la localía en Junín 104-93 (25 de Chuny Merlo) el 21-4-2002 y 92-81 (29 de Chuny Merlo) el 23-4-2002. Perdió los dos en el sur 98-78 (24 de Mariano Aguilar) el 28-4-2002 y 92-85 (32 de Darryl Johnson) el 30-4-2002.

Ganó el desempate en Junín 93-83 el 5-5-2002 (28 de Mázzaro).

La final por el único ascenso la perdió contra Ben Hur de Rafaela 3 a 0. El 12-5-2002 por 94-70 (22 de Edgardo Agudo) y 96-87 (20 de Alejandro Coronel) el 14-5-02.

En Junín cayó 101-90 (36 de Damián Cantrell) el 19-5-2002.