Auspicioso debut de la Selección Argentina

Argentina arrancó con la doble base en la inicial. Vildoza como guardia y Laprovittola corrido a la posición buscando rápidas ofensivas y juego abierto. El albiceleste comenzó a puro triple, donde Scola (¿Justo él?) inicio el torneo con un bombazo abierto. Vildoza dirigió los ataques, el equipo tuvo movilidad con Garino activo en ambos costados. Tras el 6-0 inicial Corea intentó ser más agresivo, defendió mejor su pintura pero Scola fue determinante en la defensa sobre Ratliffe y cerca del canasto adelante. Corea se refugió en una defensa zonal y apeló a que Argentina tome determinaciones lejanas.

Los asiáticos emparejaron las acciones desde su actuación atrás, la poca eficacia del albiceleste y Lee (6) siendo dolor de cabeza. Salvo el triple inicial, Scola no encontró el aro (1-6) y Argentina se mostró con menos orden. Corea pasó al frente 11-9 tras una corrida en velocidad mostrando algunos desajustes defensivos del equipo. Campazzo apareció en cancha junto a Vildoza para liderar adelante. Argentina recuperó cierta consistencia, defendió mejor a Ratlifle y adelante aprovechó su velocidad para desequilibrar.

Vildoza con una elegante bandeja rápida, Delia se activó adelante (2-2t2) y defendió sin foul. Argentina desgastó con su andar, Scola exigió en todo momento y Brussino colaboró con un bombazo. Corea no pudo correr la cancha, pasó poco la bola y se enredó adelante (25% de campo, 5 pérdidas). Campazzo cerró con libres el cuarto y un parcial aplastante de 13-0 para cerrar 22 - 11 el primer periodo.

Argentina varió en su formación. Debut oficial para Deck al lado de Garino y con Delia como referencia. Corea se mantuvo con su defensa cerrada, pero con mayores ajustes arriba para no dejar en soledad el tiro externo albiceleste. Delia comenzó a tener problemas con Rattifle el cual le sacó un par de faltas consecutivas para descontar silenciosamente y colocando a Gallizzi en cancha. Argentina mantuvo sus dudas atrás, Rattifle continuó dañando y le sacó dos faltas en breve al santafesino. Campazzo sin poder correr y el equipo con muchos vaivenes en ambos costados. Brussino sacó del pozo al equipo con un triple y una corajeada de Deck sosteniendo el score.



Corea se apoyó en su interno determinante para anotar y Argentina no supo como marcarlo pero llegó una falta anti deportiva la cual le sacó rédito de cinco puntos. Corea malogró sendos triples y Campazzo castigó con otro bombazo en velocidad. Argentina nuevamente aceleró, encontró juego y generó espacios claros para romper la defensa rival. Corea se desenfocó un instante y Argentina se lo hizo saber. La defensa perimetral se fortaleció y Gallizzi se mostró como alternativa para recibir en el poste. Argentina movió con facilidad la bola, tuvo paciencia en las ofensivas con Campazzo como eje.

La ofensiva tuvo claridad y Garino con un triplazo otro 13-0 y extender a +19 con tres minutos por jugar. Corea con pocas variantes, bien contenido con ayudas de Deck en esa primera línea. La mala fue la tercera falta de Gallizzi mostrando los problemas cerca del canasto (faltas imperceptibles). Corea planchó el partido, descontó a tiempo y devolvió a Vildoza a campo. Los asiáticos mejoraron atrás y Rattifle otra vez entró en acción (14 pts, 9 reb en el PT). Argentina nuevamente con un bache de juego y gol, aunque Deck sacó de la galera un doble largo para terminar 43 - 28.

El tercer cuarto arrancó a puro bombazo. Como en el inicio mismo del juego Argentina taladró a triples abiertos a Corea. Apareció Laprovittola en toda su plenitud (2-2) sumado a otro de Scola casi sin marca. Corea flaqueó en la primera línea, llegó a destiempo y sufrió esa situación de tiro abierto. Argentina subió el ritmo de juego con Campazzo y Laprovittola sumado a la vuelta de Scola. Corea muy desatento en los cambios defensivos y Argentina mostró su enorme efectividad.

El albiceleste se preocupó por Rattifle y adelante afinó en los primeros instantes. Otro triple más para Laprovittola y facilidades para llegar al canasto. Con mucha rapidez Argentina se escapó en el marcador y logró un +22 tras una conversión de Delia en solo cuatro minutos. Corea intentó no desinflarse por completo, otra vez con recobres ofensivos pero sin solidez en general con su andar ni en el perímetro. Colectivamente Argentina sostuvo el partido, Campazzo como titiritero en su plenitud casi sin tirar al canasto y generando juego para el resto.

Delia activo como pasador y Laprovittola en su función de tirador. Argentina tuvo a Scola como gran protagonista en una ráfaga personal. Gran asistencia de Campazzo para el Pick and Pop del capitán y luego un costa a costa con sus 39 abriles. Corea negado en su ofensiva (27% de campo, 4-15t3) casi por completo y Argentina sacando provecho constante. Una faja fenomenal de Deck para el triple de Campazzo y luego de componer su rebote fue Laprovittola (11 pts en el cuarto) quien cerró con un doble volado para el claro 71 - 44.

Argentina no bajó su intensidad y sacó mayores ventajas. Sin Campazzo en cancha pero con juego de extra pase y facilidades de sobra para tomar buenos tiros. Deck con una volcada inicial y Vildoza con mucha soltura ganando su espacio para un triple de frente al aro. Corea totalmente ido en su defensa y regresando peor aún. Argentina trató de ser fuerte en su cristal (será tarea para el siguiente juego ante Nigeria). Laprovittola letal a campo abierto, aportó dos triples más y todo quedó totalmente servido y sentenciado con ventajas de +30 en diferentes pasajes.

Argentina no perdió movilidad ni intensidad, pasó como un tren la primera línea rival y no detuvo su marcha anotadora. Un elenco liviano pero veloz con Gallizzi en cancha sumado al ingreso de Fjellerup en su debut junto a Redivo ambos en cancha. Argentina fue punzante en su juego, Hernandez dejó en soledad a Vildoza como armador y Deck para aportar entrando y saliendo de la pintura. Finalmente fue el momento para Caffaro en ingresar y despacharse con un par de dobles en segundos y una tapa descomunal luego. Argentina cerró con comodidad, contundencia y variantes su juego inicial.