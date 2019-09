Se disputó la segunda fecha de las revanchas

Variado programa del minibásquet local este fin de semana. Se jugó la segunda fecha de las revanchas, con partidos en Junín, Lincoln, Chacabuco y Baigorrita.

Resultados

Mini

Argentino 4 vs Club Junín 0

Los Indios A 4 vs Cavul 0

San Martín 4 vs Ciclista 0

El Linqueño 3 vs Los Indios B 1

Baigorrita 0 vs 9 de Julio A 4

Baigorrita 0 vs 9 de Julio B 4

Porteño vs Sarmiento (amistoso)

Preinfantiles (U13)

Los Indios A 57 vs Cavul 55

San Martín 81 vs Ciclista Juninense 29

El Linqueño 56 vs Los Indios 43

Baigorrita vs 9 de Julio A (solo mini)

Baigorrita vs 9 de Julio B (solo mini)

Argentino vs Club Junín (solo mini)

Próximas fechas

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita



Fecha 15 Rev.

Argentino vs Deportivo Baigorrita

Porteño vs Junín

Los Indios A vs 9 de Julio

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Cavul

Ciclista vs Los Indios B



Fecha 16 Rev.

Los Indios B vs Argentino

Cavul vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Junín vs Los Indios A

Deportivo Baigorrita vs Porteño



Fecha 17 Rev.

Argentino vs Porteño

Los Indios A vs Deportivo Baigorrita

El Linqueño vs Junín

San Martín vs 9 de Julio

Ciclista vs Sarmiento

Los Indios B vs Cavul