Ciclista clasificó a la final zonal

Ciclista Juninense alcanzó anoche la clasificación a la final de la etapa zonal U17 de la liga provincial de básquetbol, tras derrotar como visitante a Saladillo 80 a 67 y eliminarlo de la competencia.

Además 9 de julio no pudo en Junín contra Colón de Chivilcoy. Perdió 66 a 59 y definirá mañana domingo en la vecina ciudad. Quien pase la serie enfrentará a Ciclista Juninense.

Ayer

U15 Sarmiento vs El Linqueño (postergado)

U19 Sarmiento vs El Linqueño (postergado)

Hoy

Club Junín

17 U15 Junín vs Argentino

19 U19 Junín vs Argentino

Club Los Indios

15 U15 Los Indios vs San Martín

19 U17 Los Indios vs San Martín “B”