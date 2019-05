Ciclista realizó una cena pensando en el futuro

Ciclista Juninense está pensando en el futuro inmediato y realizó una cena en el salón que posee la institución en el Coliseo del Boulevard. Se acercaron muchos socios y hubo un muy buen clima.

Seguiría Had

Según pudo averiguar Democracia, Miguel Had continuaría como presidente y el objetivo que tiene es cerrar bien los números de la temporada pasada. Cuando el actual mandamás verdirrojo habló con Democracia remarcó la buena relación que tiene con Fabián Borro y los dirigentes de la ADC. Had no quiere "hipotecar" el futuro del club y la Liga Argentina la jugaría si tiene la total seguridad de poder cumplir con los sueldos acordados.



Apoyo del resto de la comisión

Had se está apoyando en un buen grupo de dirigentes que lo acompañan día a día, encabezados por el vicepresidente Fabián Álvarez y Gerardo Frontini. Es por eso que él tendría la decisión asegurada de continuar como presidente.

Lotterio se fue de Barrio Parque

El Club Atlético Barrio Parque comunicó que por razones estrictamente personales Alejandro Lotterio debe viajar a España y no podrá seguir dirigiendo al plantel en esta temporada. El hasta hoy asistente José Gutiérrez estará al frente del plantel hasta que finalice el certamen.

Alejandro Lotterio, de dilatada trayectoria en la institución, estuvo al frente del plantel en las 6 temporadas que Barrio Parque lleva jugadas en la Liga Argentina, donde este año disputó 48 partidos, con 37 triunfos y 11 derrotas. A lo largo de la historia en Liga Argentina dirigió 265 encuentros, con 156 victorias y 109 partidos perdidos.

Alejandro, a lo largo de la historia, dirigió a Barrio Parque en 366 partidos en torneos nacionales, con 215 partidos ganados y 151 derrotas, promediando una efectividad de 58,74%.

Esta es la quinta temporada que José María Gutiérrez está acompañando a Lotterio como asistente y ahora estará al frente del plantel, en la instancia de final de conferencia.

El Club Atlético Barrio Parque agradece a Alejandro Lotterio por todo lo brindado a la institución en todos los años que estuvo al frente del básquetbol, esperando un pronto regreso.

Recordemos que Barrio Parque jugará la final de conferencia Norte, ante el ganador del cruce San Isidro - Hindú.