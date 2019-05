Magic Johnson contó su verdad

La gran figura histórica de la NBA, quien días atrás renunció a su cargo de Presidente de Operaciones deportivas de los Lakers, salió a hablar y dio los verdaderos motivos por el cual abandonó la franquicia. Sostuvo que se sintió traicionado por el mánager de la organización, Rob Pelinka.

El pasado 10 de abril Magic Johnson anunció que dejaba de ser el presidente de Operaciones basquetbolísticas de los Lakers, cargo que desempeñaba desde febrero de 2017. La noticia, muy resonante por cierto como todo lo que rodea a la franquicia angelina, se veía iluminada por un halo de confusión acerca de las razones por la cual el ex astro del equipo renunciaba a su funciones. “Era más feliz cuando no era presidente”, señalaría.

Sin embargo Magic no aguantó y dijo su verdad a los medios. En declaraciones a un programa de la cadena ESPN contó la razón por la cual abandonó la franquicia. Dijo sentirse traicionado por el mánager de la institución, Rob Pelinka, a quien acusó de haber hablado mal de él a sus espaldas.

“Comencé a escuchar ´Magic, no están trabajando lo suficiente, o Magic no está en la oficina”, sostuvo y continuó: “La gente alrededor de las oficinas iba diciéndome que Rob Pelinka decía cosas sobre mí, y a mí no me gusta que hablen por mi espalda”

Asimismo, contó que tuvo problemas a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo cuando pretendía despedir al técnico Luke Walton (algo que, finalmente, terminó sucediendo). “Solo le respondo a Jeanie Buss (dueña), y ahora está involucrado también Tim” dijo Johnson haciendo referencia a Tim Harris, presidente de negocios de la organización. “Ahí es cuando me di cuenta de que era hora de irme”, añadió.

Al ser consultado sobre su relación con LeBron James, a quién contrató en el último mercado de pases, declaró que “Podría haberlo hecho de otra forma, es cierto. Pero lo hice a mi manera, y eso lo que quita nada a nuestra relación, o cómo yo me sienta con respecto a LeBron”. La pregunta llegaba a colación ya que la gran figura del actual plantel de los Lakers jamás supo que Magic tomaría el rumbo por el cual optó, incluso luego de haber mantenido una reunión con él – como así también junto a Pelinka y su representante, Rich Paul - y eso habría sido importante para el jugador.

Otra temporada que no culmina para nada bien en la “Laker Nation”. Desde lo deportivo estuvieron por debajo de los objetivos que se plantearon (quedaron fuera de los playoff con récord de (37-45), al tiempo que vuelven a ocupar lugar en los medios de comunicación por cuestiones extra basquetbolísticas. Es hora (nuevamente) de barajar y dar de nuevo.