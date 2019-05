Ganó Ciclista y da pelea entre los cinco de arriba

Ciclista Juninense logró meter dos puntos vitales en la tabla posicional, tras derrotar anoche a Sarmiento por 64 a 51. Sarmiento arrancó ganando 16 a 9 y lo emparejó Ciclista en el tercer cuarto (39 iguales). Felipe Japez lo destrabó con tres triplazos en el final. Tobías Franchela, el mejor de Ciclista. Matías Chemile, lo más parejo en el Verde. El torneo apertura sigue la semana que viene. Detalle:



Anoche

U17 Ciclista 93 vs Sarmiento 43

Mayores Ciclista 64 vs Sarmiento 51

U15 Argentino 52 vs San Martín 49

U19 Argentino 75 vs San Martín 53





Viernes 31 (liguilla)

Club Argentino

19 U15 Argentino vs 9 de Julio

21 U17 Argentino vs 9 de Julio

Sábado 1

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Ciclista

29 U17 San Martín vs Ciclista

Club Cavul

17 U15 Cavul vs 9 de Julio

19 U17 Cavul vs 9 de Julio



Lunes 3 (liguilla)

Club Argentino

19 U15 Argentino vs San Martín

21 U17 Argentino vs San Martín

Club Cavul

19 U15 Cavul vs 9 de Julio

21 U17 Cavul vs 9 de Julio





Martes 4

Club Argentino

19.30 U15 Argentino vs Cavul

Club Sarmiento

21 U17 Sarmiento vs Cavul



Miércoles 5

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs Junín

21 Mayores Sarmiento vs Junín

Club San Martín

19 U17 San Martín vs Ciclista

21 Mayores San Martín vs Ciclista



Jueves 6

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs Los Indios

21.30 Mayores Porteño vs Los Indios

Club San Martín

19.30 U17 San Martín B vs 9 de Julio



Viernes 7

Club Cavul

19 U17 Cavul vs El Linqueño

21 Mayores Cavul vs El Linqueño

Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs 9 de Julio

Club Sarmiento

19 U15 Sarmiento vs Junín

21 U19 Sarmiento vs Junín