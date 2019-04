Junín perdió con Mar del Plata

El seleccionado de la Asociación Juninense de Básquetbol perdió en su debut por el provincial U15 que se juega en La Plata. Cayó ante Mar del Plata por 66 a 53. Hoy juega contra La Plata y Esteban Echeverría.

Hoy

10.30 Junín vs La Plata (Unión Vecinal)

10.30 Mar del Plata vs Zárate-Campana (Universal)

10.30 Bahía Blanca vs Esteban Echeverría (Meridiano V)

18.30 Bahía Blanca vs Mar del Plata (Unión Vecinal)

19 Junín vs Esteban Echeverría (Meridiano V)

21 La Plata vs Zárate-Campana (Unión Vecinal)



Sábado 27

18 Bahía Blanca vs Junín (Atenas)

20 Zárate-Campana vs Esteban Echeverría (GELP)

20.30 La Plata vs Mar del Plata (Atenas)

Domingo 28

10 Zárate-Campana vs Junín (Juventud)

10 Mar del Plata vs Esteban Echeverría (Unión Vecinal)

12 Bahía Blanca vs La Plata (Atenas)

Local

Hoy

Club Junín

19.30 U17 Junín vs El Linqueño

21.30 Mayores Junín vs El Linqueño