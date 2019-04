Con los 15 goles concretados antenoche contra San Lorenzo de Almagro, Juan Cangelosi llegó a los 5000 puntos totales en la Liga Nacional de Básquetbol, metiéndose en la historia de los grandes goleadores de nuestro país. El Gran Capitán suma casi setecientos partidos en la categoría más grande de la república y sigue sumando para su historial.

Argentino se presenta mañana sábado en Río Gallegos, ante Hispano Americano.



Hoy

21.30 Comunicaciones vs Olímpico



Sábado 27

20 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

20 Obras vs San Martín

21 Hispano vs Argentino

21 Quimsa vs Regatas

Le resta al Turco

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía