Culminó la tercera fecha del campeonato

Este fin de semana se jugó la tercera fecha del campeonato local de minibásquetbol. Hubo cotejos en Junín, Baigorrita, Lincoln y Chacabuco.

Por la Semana Santa, el próximo sábado no habrá actividad. Detalle:

Resultados

Mini

Argentino 56 vs Ciclista 37

San Martín 20 vs Los Indios B 0

Dep. Baigorrita 0 vs Junín 20

El Linqueño 64 vs Cavul 33

Los Indios A 20 vs 9 de Julio 0

Porteño 43 vs 9 de Julio 55

U13

Argentino 64 vs Ciclista 45

San Martín 60 vs Los Indios B 29

El Linqueño 47 vs Cavul 64

Porteño 15 vs 9 de Julio 98

Próxima fecha

Deportivo Baigorrita vs Argentino

Junín vs Porteño

9 de Julio vs Los Indios A

Sarmiento vs El Linqueño

Cavul vs San Martín

Los Indios B vs Ciclista

Quinta fecha

Argentino vs Los Indios B

Ciclista vs Cavul

San Martín vs Sarmiento

El Linqueño vs 9 de Julio

Los Indios A vs Junín

Porteño vs Deportivo Baigorrita