El Linqueño ganó un partido clave ante San Martín por 67 a 60 y se afirma como segundo, aunque le falta ganar un partido más para no depender de nadie.

Esta noche CAVUL recibe la visita de Ciclista Juninense, cerrando la semana basquetbolística local.



Anoche

U17 El Linqueño 68 vs San Martín 56

Mayores El Linqueño 67 vs San Martín 60

Hoy

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Ciclista

21.30 Mayores Cavul vs Ciclista