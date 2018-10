Canarios organiza el certamen Provincial

Del 16 al 19 de noviembre Canarios organiza el Campeonato Provincial de Maxibásquetbol en nuestra ciudad. La sede será el club Los Indios, donde se realizará la apertura y clausura del certamen.

Está reservado para las categorías +35 y +45. Canarios defiende el título que logró en Mar del Plata el año pasado. Bahía Blanca es el defensor de la otra categoría.

Las selecciones confirmadas son Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino, Esteban Echeverría, Zárate-Campana, Chivilcoy, La Plata y resta confirmar Mar del Plata.

Segunda en 9 de Julio

Hoy

14.30 Sta Alicia Vs Canarios

16 Las Morochas Vs La Seis

17.30 Porteño Vs La Jaula

19hs Junín Basquet Vs Maxijunin



Mañana

16.30 Atsa Vs La Meca

17.45 Sarmiento Vs Villa Belgrano

Libre Carolina del Norte