Junín enfrenta hoy a Bahía Blanca en semifinales

Ayer Junín le ganó a Punta Alta 61 a 43 y luego perdió contra Mar del Plata por 90 a 56, en el provincial U13.

Por lo tanto quedó segundo y hoy enfrenta a Bahía Blanca en semifinales desde las 20 en Bahiense del Norte.



Programa

11 En Naposta (5 - 6 to Puesto)

La Plata VS. Punta Alta

En Bahiense

18 Semi 1 Mar del Plata VS Zárate Campana

20 Semi 2 B. Blanca VS Junín



Domingo 7/10

10 3er Puesto(Naposta).

Final 11 (Bahiense del Norte).

13 Ceremonia de cierre (Bahiense del Norte).