Argentino visita a Weber Bahía Basket

Argentino juega por tercera vez en forma consecutiva como visitante en el Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Se presenta desde las 21 en el estadio Osvaldo Casanova, donde enfrentará a Weber Bahía por la tercera fecha del campeonato.

Dirigirán el capitalino Daniel Rodrigo, el platense Enrique Cáceres y el santafesino Gonzalo Delsart.

Hoy

19.30 Boca vs Hispano

20.30 Weber Bahía vs Argentino

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Mañana

22 La Unión Fsa vs Estudiantes (Cdia)

Sábado 6

20 San Lorenzo vs Hispano

20 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Libertad

Domingo 7

21.30 Regatas vs Estudiantes (Cdia)

Lunes 8

21 Quimsa vs Libertad

21 Argentino vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Martes 9

21 Ferro vs Hispano

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Peñarol vs Quilmes

Miércoles 10

21 Boca vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Regatas