Argentino perdió en Bahía Blanca

Argentino cerró su primera gira fuera de casa sin victorias. Anoche perdió en Bahía Blanca, ante Weber, por 80 a 68 en la cuarta fecha del Torneo Súper 20.

Argentino controló el primer cuarto con un goleo repartido entre sus extranjeros y Jonatan Slider.

Mejoró sustancialmente en los segundos diez minutos con un sensacional trabajo de Guido Mariani para poder irse ganador al descanso largo 36-33.

Pero en el tercer cuarto se le desmadró el partido al Turco. Chau defensa y ni aproximación a la canasta en la ofensiva. Perdió 27 a 14.

Nada que hacer para Argentino en el último cuarto. Con muy poco, Bahía hizo valer la diferencia numérica que llevaba y se quedó con los dos puntos.

Este lunes el Azul vuelve a ser local, desde las 21, ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Anoche

Boca 90 vs Hispano 70

Weber Bahía 80 vs Argentino 68

Peñarol 73 vs Gimnasia (Cr) 70

Mañana

22 La Unión Fsa vs Estudiantes (Cdia)

Sábado 6

20 San Lorenzo vs Hispano

20 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Libertad



Domingo 7

21.30 Regatas vs Estudiantes (Cdia)

Lunes 8

21 Quimsa vs Libertad

21 Argentino vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto



Martes 9

21 Ferro vs Hispano

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Peñarol vs Quilmes

Miércoles 10

21 Boca vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Regatas