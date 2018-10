Ganó Club Junín y da pelea por la clasificación

Club Junín derrotó anoche a Ciclista Juninense por 62 a 46 y pelea por un lugar en los play-off del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol. Detalle:



Anoche

Mayores Junín 62 vs Ciclista 46

U19 Los Indios 82 vs San Martín 57





Hoy

Club 9 de Julio

20 U15 9 de Julio vs Porteño

Club Junín

18.30 U15 Junín vs Ciclista

20.30 U19 Junín vs Ciclista



Viernes 5

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs 9 de Julio

21.30 Mayores Porteño vs 9 de Julio

Club El Linqueño

21 Mayores El Linqueño vs Sarmiento

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista vs Los Indios