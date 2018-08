Arrancó la segunda rueda del campeonato

El pasado fin de semana arrancó la primera fecha de la segunda rueda del campeonato local de básquet femenino, donde solamente se jugó la tira de partidos programada en Chacabuco. Allí Porteño recibió al club Atlético Argentino.

Este fin de semana también hay una parcial disputa de la segunda fecha, dado que Ciclista Juninense y Sportivo Rojas se van a jugar el torneo “Sacale jugo a la naranja” que se desarrollará en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.



Resultados

Mini

Porteño G vs Argentino

Infantiles

Porteño vs Argentino G

Menores

Porteño vs Argentino G

Mayores

Porteño vs Argentino G



Próximos juegos

Porteño vs Argentino Chivilcoy

Argentino Junín vs Gimnasia Pergamino

Sarmiento-Ciclista vs San Martín (postergado)

Sp. Rojas vs Atlético Elortondo (postergado)