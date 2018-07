Daniel Jaule dirigirá Del Progreso de General Roca

Club del Progreso de General Roca (Río Negro), jugará la Liga Argentina en la temporada 2018-19. Luego de 25 años, la ciudad respirará en competencias nacionales y ya tiene a su mentor: se trata del entrenador juninense Daniel Jaule, un hombre experimentado que viene de hacer buenas campañas en Petrolero.

¨Después de un largo tiempo de trabajo, de planificación estamos en condiciones de contarles a todos la inmensa alegría que tenemos de anunciar que el Club del Progreso va a tener básquet profesional, y va a jugar la Liga Argentina temporada 2018-19¨ comentó Susana Fantini , presidente de la institución.

Fantini decidió la contratación de Daniel Jaule, quien tiene una extensa trayectoria, dirigió equipos como Pico FC, Quimsa, San Martín de Junín, Olimpia de Paraguay, Correcaminos de México, Huracanes de Tampico, la selección de Neuquén y las últimas tres temporadas en Petrolero Argentino de Plaza Huincul.

Valentín Burgos sigue en Plottier

El Torito volverá a contar con el base Valetín Burgos para la edición 2018/19 de La Liga Argentina. El marplatense llega tras una temporada con 10,3 puntos y 4,4 asistencias de promedio. Compartirá base con Agustín Pérez Tapia.

Centro Español de Plottier contará por una temporada más con Valentín Burgos, el base que ya vistió la camiseta del Torito en la pasada edición de la Liga Argentina con muy buenos números. Con la mirada puesta en la misión de mejorar lo realizado en la edición pasada, el marplatense renovó expectativas con el elenco de Mauricio Santángelo.

“Las expectativas son las mejores, porque la meta va a ser superar lo del año pasado”, expresó Burgos, desde La Feliz, donde se mantuvo activo en el receso jugando en su club de formativas (Unión) y trabajando en la parte física para llegar de la mejor forma a la edición 2018-2019.

Con más de 27 minutos por juego, Valentín promedió 10,3 puntos y 4,4 asistencias por juego hasta las semifinales de la Liga Argentina, cuando Español cayó en 5 juegos ante Estudiantes de Olavarría. “Nos conocemos mucho con los chicos del club y con Bati Santángelo, Pato (Denegri) y Claudio (Frattoni). Estoy muy contento por volver al Torito, me sentí muy cómodo con el equipo, con la gente, con los dirigentes. La idea era volver y pudimos llegar a un acuerdo. Ahora, con todas las ganas puestas en tratar de mejorar lo realizado en la edición pasada”, dijo el base marplatense.

La pretemporada comenzará a principios de septiembre, aunque Centro Español se mantiene activo con el Torneo Integración -invicto en la fase regular- y por ello Burgos apuesta a instalarse en la ciudad de Plottier “a partir de mediados de agosto para entrenar a la par del equipo que está trabajando ahora y llegar de la mejor manera a la pretemporada”.

Refuerzo para Ameghino

Ameghino sigue sumando. La segunda ficha U23 del León para la temporada 2018/2019 de La Liga Argentina es Estéfano Simondi. El nacido en Oliva, llega proveniente de Gimnasia de Comodoro donde fue parte del plantel profesional que disputó la Liga Nacional y pieza fundamental del equipo de la Liga de Desarrollo.

El ala pivote nacido en Oliva el 22 de noviembre de 1996, mide 2,01 metros y viene de disputar las últimas dos temporadas de La Liga Nacional en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. “Estoy contento de sumarme a Ameghino, y estar cerca de casa es un plus”, confió el jugador que ya se sumó a las prácticas.

Sobre su trayectoria contó que comenzó a jugar en Independiente Social Club Deportivo de su ciudad a los cinco años, y a los 17 dio el primer salto de su carrera al sumarse a Barrio Parque de Córdoba, donde estuvo dos años disputando el por entonces TNA. “Después me salió la chance de jugar la Liga, estuve dos años en Gimnasia de Comodoro y tenía muchas ganas de sumar más minutos y protagonismo, salió esta oportunidad y me pareció muy buena, además de que está cerca de casa”, relató quien también se desempeña como pivot.

Simondi aseguró que llega al León “para aportar desde lo defensivo” y confió que dialogó con Pablo Castro, DT del plantel, y que “me pidió que sea agresivo con el aro, que la idea es atacar siempre, con muchas transiciones. “Creo que me voy a adaptar bien, y sobre todo voy a defender, para jugar hay que defender”, aseguró.

Sobre la competencia, opinó que “la Liga Argentina es mucho más pareja” y subrayó que, en ese contexto, “Ameghino plantea tener un equipo muy agresivo defensivamente y competir contra todos de igual a igual, más allá de que vamos a ser un equipo joven”.

Estéfano dijo que conocer el proyecto que viene realizando el club “fue importante al momento de decidir venir”, y manifestó que “la estructura es muy buena y me quedé sorprendido por la cantidad de chicos reclutados que hay”.

Con Simondi, ya son cinco las fichas confirmadas del León para su segunda temporada en La Liga Argentina, ya que se sumó a Juan Abeiro, Abel Aristimuño, Cristian Zenclussen y Manuel García.