Argentino recibe a Boca Juniors

Argentino tiene esta noche una parada difícil ante Boca Juniors. El partido es tan complicado como lo fue el del viernes pasado.

El Xeneize tiene un gran equipo que todavía no ha encontrado la química justa, pero puede explotar en cualquier momento.

Para Argentino es un juego clave. Los dos puntos en disputa son de vital importancia de cara a la gira que comenzará el 20, nada menos que en Río Gallegos.

Dirigen desde las 21.30 el ingeniero platense Alejandro Chiti, el santafesino Fabio Alaniz y el entrerriano Gonzalo Delsart.



Hoy

20 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (Cdia)

Mañana

21.30 Regatas vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Peñarol

Martes 16

21 Instituto vs Estudiantes (Cdia)

Miércoles 17

21.30 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Peñarol

Jueves 18

20 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs Salta Basket

Viernes 19

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Weber Bahía

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Sábado 20

20 Boca vs Atenas (Cba)

21 Hispano vs Argentino

21 Peñarol vs Quilmes

21 San Lorenzo vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Salta Basket

Domingo 21

11 Quimsa vs Obras

Lunes 22

21 Hispano vs La Unión Fsa

21 Instituto vs Regatas

21 San Lorenzo vs Argentino

Martes 23

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Peñarol

22 Olímpico vs Obras

Miércoles 24

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino



Programa del Turco

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes

Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

23/03 (L) Ferro Carril Oeste

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.