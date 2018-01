Ciclista arrancó el año de local con una victoria

Ciclista Juninense arrancó el año de local con el pie derecho, al derrotar a Temperley por 85 a 78 y recuperarse de tres derrotas consecutivas.

El primer tiempo fue muy parejo, a tal punto que casi no se sacaron ventaja. Xavier Carreras y Rodrigo Goncalvez le dieron vida a Ciclista Juninense en el goleo; Lucas Ortiz y Sebastián Chaine fueron los que sostuvieron al Gasolero en partido: 41-39.

El tercer cuarto no escapó a las generales del partido. Pareció que Ciclista despegaba con cinco minutos brillantes, pero se cayó en el cierre y Temperley se lo dio vuelta (61-62) de la mano de Lucas Ortiz.

En los diez finales Ciclista logró despegarse en el marcador y –a diferencia de los anteriores- supo conservar la distancia.

El Verdirrojo hizo un gran cierre del juego, donde aprovechó un triplazo de Xavier Carreras, cuando Temperley hizo el último intento y lo liquidó desde la línea.

Ahora Ciclista juega el domingo 21 en Mendoza, ante Rivadavia.

Hoy

20 Deportivo Norte vs Ameghino

20 San Isidro vs Barrio Parque

21 Rivadavia (Mza) vs La Unión

21 Villa Mitre vs Atenas

21.30 Echagüe vs Independiente (Sde)

22 Mitre (Tuc) vs Hindú Club

Lunes 15

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma

21.30 Oberá Tc vs Talleres (Tafi Viejo)

Martes 16

21 Platense vs Centro Español

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Unión (Sf) vs Independiente (Sde)

Miércoles 17

21 Temperley vs Petrolero

21 Bhy Tiro Federal vs San Isidro

21.30 La Unión vs Deportivo Viedma

21.30 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Villa San Martín vs Talleres (Tafi Viejo)

22 Hindú Club vs Echagüe

Jueves 18

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Platense

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Viernes 19

21 Villa Mitre vs Petrolero

21.30 Barrio Parque vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

22 Hindú Club vs Talleres (Tafi Viejo)



Sábado 20

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)

22 Mitre (Tuc) vs Unión (Sf)

Domingo 21

20 Platense vs Petrolero

20 Ameghino vs Libertad

21 Rivadavia (Mza) vs Ciclista

21.30 Oberá Tc vs Echagüe

Lunes 22

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Unión (Sf)

Martes 23

21 Platense vs Parque Sur

21.30 Centro Español vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

Miércoles 24

21 Bhy Tiro Federal vs Hindú Club

21 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Libertad vs Oberá Tc26

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Villa San Martín

Jueves 25

21.30 Petrolero vs Temperley

22 Independiente (Sde) vs Unión (Sf)

Viernes 26

21.30 Ciclista vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs Hindú Club

22 Rivadavia (Mza) vs Platense

22 Mitre (Tuc) vs Villa San Martín.