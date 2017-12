Ciclista no pudo con el colista la Unión

Ciclista Juninense falló en el complemento y dejó escapar un valioso punto ante la Unión de Colón. Anoche cayó 90 a 71, pero resiste en la segunda colocación como escolta de Platense.

Luego de una estampida formidable en el primer cuarto, el Verdirrojo se clavó en la cancha y perdió 29-16 el segundo tramo del partido.

En el complemento no se pudo acomodar más.

La Unión llevó adelante el partido con un gran sacrificio defensivo y arriba repartió equitativamente el goleo con los juninenses Alvaro Merlo-Manuel Lambrisca y la compañía de Lautaro Fraga Perez-Nicholas Evans.

Este domingo Ciclista recibe la visita de Estudiantes de Olavarria, con promesa de buen básquetbol para ver en el Coliseo del Boulevard.

Anoche

Barrio Parque 70 vs Deportivo Norte 82

Ameghino vs Libertad

La Unión 90 vs Ciclista 71

Platense 97 vs Gimnasia (La Plata) 51

Centro Español 80 vs Petrólero 96

Rivadavia (Mza) 80 vs Estudiantes (Ola) 75

Mitre (Tuc) 79 vs Oberá Tc 91



Hoy

21.30 Unión (Sf) vs San Isidro

21.30 Deportivo Viedma vs Villa Mitre

22 Independiente (Sde) vs Hindú Club



Viernes 15

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

22 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)



Sábado 16

21.30 Atenas vs Villa Mitre

21.30 Independiente (Sde) vs Hindú Club

21.30 Echagüe vs Talleres (Tafi Viejo)



Domingo 17

20 Temperley vs Parque Sur

20 Libertad vs Bhy Tiro Federal

21 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Centro Español vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Platense



Lunes 18

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Unión (Sf) vs Talleres (Tafi Viejo)



Martes 19

21 Deportivo Norte vs Bhy Tiro Federal

21 Temperley vs Rivadavia (Mza)

21 Echagüe vs Mitre (Tuc)

21 Atenas vs Platense

21.30 Petrolero vs Rocamora

22 Hindú Club vs Barrio Parque



Miércoles 20

21.30 Centro Español vs La Unión

21.30 Villa San Martín vs Ameghino



Jueves 21

21.30 Parque Sur vs Ciclista

21.30 Petrolero vs La Unión

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Deportivo Norte vs San Isidro

21.30 Unión (Sf) vs Mitre (Tuc)

21.30 Oberá Tc vs Barrio Parque

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Independiente (Sde)

22 Hindú Club vs Ameghino