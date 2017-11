Saglietti: “Estoy bien, fue solo un susto”

Marcos Saglietti, último refuerzo del Club Atlético Argentino, fue internado ayer en la clínica Imec por precaución, tras descompensarse en medio de un cuadro de gastroenterocolitis.

En la tarde de ayer Democracia fue a visitarlo en la pieza 211 del segundo piso y dijo: “Estoy bien, fue solo un susto y por precaución me dejaron 24 horas acá, mañana (por hoy) me voy a casa y retomo los entrenamientos”.

Consultado sobre cómo está físicamente comentó: “Muy bien, ya me puse a tono con mis compañeros. Ansioso esperando el debut la semana que viene en La Banda”.

Cequeira

El jugador Luis Cequeira viajó a Buenos Aires para ser revisado por los facultativos que lo intervinieron quirúrgicamente de la muñeca.

Se especula que podría tener el alta médica dada la buena evolución de la lesión y en la semana entrante estaría a disposición del cuerpo técnico de la entidad.

Viaje

Argentino viajará a Santiago del Estero el próximo lunes a la medianoche. El martes tiene pedido el gimnasio de Ciclista Olímpico para hacer el reconocimiento y comenzar a entrenar allí.

Lamonte llegó a Peñarol

Kyle Lamonte llegó a Mar del Plata ayer por la tarde y a la noche, si bien le habían dado permiso para descansar, estuvo en el microestadio Domingo Robles entrenando junto a sus nuevos compañeros.

El escolta extranjero que regresó al club marplatense tras cinco años, recibió muchas muestras de cariño de la gente que circulaba por los pasillos antes del inicio de la práctica. Además se reencontró con Leonardo Gutiérrez, ex compañero y ahora entrenador, así como también con Martín Leiva y Alejandro Diez, dos "compinches" en la época de gloria del "Milrayitas". También charló amablemente con Diego Guaita, con quien compartiera plantel en Olímpico de La Banda en la pasada campaña de la Liga Nacional de Básquetbol.

Lamonte realizó la entrada en calor y parte del entrenamiento a la par de sus compañeros y demostró estar muy bien físicamente. Luego realizó una sesión de lanzamientos acompañado por Francisco Gutiérrez. El extranjero escolta, MVP de la Liga de las Américas 2010 se mostró bien predispuesto a pesar de lo agotador del viaje.

Alejandro Alloatti, aquejado por una molestia muscular, trotó alrededor de la cancha y estará en condiciones de jugar el martes 5 de diciembre cuando Peñarol ponga primera en la Liga Nacional de Básquetbol visitando a Obras Sanitarias. Dos días más tarde irá a la casa del bicampeón San Lorenzo y luego se medirá el sábado 9 contra Salta Basket en el norte argentino. El debut en el Polideportivo Islas Malvinas está previsto para el martes 12 de diciembre contra Comunicaciones.

Jerónimo Barón, quien se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda en la temporada pasada, estaba cerca de regresar pero sufrió una molestia y, si bien se descartó que fuera algo grave, estuvo varios días inactivo. De todas maneras, ya está recuperado e incorporado al plantel.

Desgarro de Rivero

El jugador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia Juan Manuel Rivero, sobre el final del partido del día viernes ante San Martín de Corrientes, sintió una contusión en el músculo isquiotibial izquierdo.

El cuerpo médico determinó que: “sufrió un desgarro laminar de 2 cm de longitud subfascial. Es una lesión muy leve. El jugador comenzó con rehabilitación kinésica doble turno hasta poder efectuar ejercicios de cancha. La próxima semana se le realizará otra ecografía para analizar su evolución"

Atenas venció a Paraguay

En un juego de preparación que servirá para llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2017/18 de la Liga Nacional de básquetbol, Atenas derrotó a la Selección de Paraguay por 91-64. El elenco paraguayo será el primer rival de Argentina en la serie de eliminatorias mundialistas rumbo a China.

El elenco paraguayo, que tiene como entrenador a Luis Oroño y asistente a Javier Martínez, será el primer rival de Argentina en la serie de eliminatorias mundialistas rumbo a China que comenzará esta semana en La Rioja.

Más allá de lo deportivo y los que se pudo ver colectivamente en el rectángulo de juego, sobresalió el debut del alero estadounidense Darington Hobson, quien con apenas un entrenamiento junto al resto de sus compañeros sobresalió en el goleo y fue el segundo máximo anotador del equipo, por detrás de Jerome Meyinsse.

Hobson mostró actitud en los dos costados de la cancha, mucha y buena visión de juego y “delicadeza” a la hora de poner la bola en el lugar indicado. Además dejó ver buena mano. Terminó con 14 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

Programa

29/11 (V) Ciclista Olímpico

01/12 (V) Quimsa

06/12 (L) Gimnasia Comodoro

09/12 (L) Quilmes MdP

13/12 (L) Boca Junors

20/12 (V) Obras Sanitarias

22/12 (V) Salta Basket

Receso por las fiestas

Enero

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba

Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias

Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.

Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.