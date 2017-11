Los Indios debuta ante Saladillo en la segunda fase del certamen

Los Indios comenzará la segunda fase del campeonato provincial de clubes de básquetbol en calidad de local.

Recibirá el viernes primero de diciembre la visita de Ciudad de Saladillo, curiosamente el equipo a quien goleó en la última fecha de la fase regular del campeonato.

Quedará libre en la segunda fecha y en la tercera visitará a Juventud Unida de Cañuelas. En la cuarta fecha es local ante Hogar Social de Berisso y luego el campeonato entra en receso por las fiestas de fin de año y se reanuda el 26 de enero donde Los Indios irá a Pergamino para confrontar contra Gimnasia y Esgrima. Detalle:

1º Fecha (01-12)

Libre: Hogar Social de Berisso

Juventud de Cañuelas vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Los Indios de Junín vs Ciudad de Saladillo

2º Fecha (08-12)

Libre: Los Indios de Junín

Ciudad de Saladillo vs Juventud de Cañuelas

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Hogar Social de Berisso



3º Fecha (15-12)

Libre: Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Hogar Social de Berisso vs Ciudad de Saladillo

Juventud de Cañuelas vs Los Indios de Junín

4º Fecha (22-12)

Libre: Juventud de Cañuelas

Los Indios de Junín vs Hogar Social de Berisso

Ciudad de Saladillo vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

5º Fecha (26-01-18)

Libre: Ciudad de Saladillo

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Los Indios de Junín

Hogar Social de Berisso vs Juventud de Cañuelas

Revanchas

6º Fecha (02-02)

Libre: Hogar Social de Berisso

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Juventud de Cañuelas

Ciudad de Saladillo vs Los Indios de Junín



7º Fecha (09-02)

Libre: Los Indios de Junín

Juventud de Cañuelas vs Ciudad de Saladillo

Hogar Social de Berisso vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

8º Fecha (16-02)

Libre: Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Ciudad de Saladillo vs Hogar Social de Berisso

Los Indios de Junín vs Juventud de Cañuelas

9º Fecha (23-02)

Libre: Juventud de Cañuelas

Hogar Social de Berisso vs Los Indios de Junín

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Ciudad de Saladillo

10º Fecha (02-03)

Libre: Ciudad de Saladillo

Los Indios de Junín vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Juventud de Cañuelas vs Hogar Social de Berisso.