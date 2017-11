Todos los cruces de play off

La Asociación Juninense de Básquetbol dio a conocer el cronograma de partidos a partir del día de la fecha, luego de cerrar la fase regular de todas las categorías. Detalle:

Hoy

Club Argentino

19.30 U15 Argentino – Los Indios

21.30 U19 Argentino – San Martín

Chacabuco

20 U15 Porteño – San Martín

Jueves 23

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio – Cavul

21.30 U19 9 de Julio – Cavul

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios- Argentino

21.30 U19 Los Indios – Sarmiento

Club Junín

20 U19 Junín – Ciclista

Viernes 24

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño - Ciclista

Club Argentino

19 U17 Argentino - Los Indios

21 Mayores Argentino - 9 de Julio

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios - Baigorrita

Sábado 25

Club Argentino

19 U15 Argentino - Los Indios

Club Sarmiento

19 U19 Sarmiento - Los Indios

Domingo 26

Club Ciclista

19 U15 Ciclista - El Linqueño

21 U19 Ciclista – Junín

Lunes 27

Club Cavul

19.30 U15 Cavul – 9 de Julio

21.30 U19 Cavul – 9 de Julio

Club San Martín

19.30 U15 San Martín – Porteño

21.30 U19 San Martín – Argentino

Club Junín

21 Mayores Junín - Sarmiento

Martes 28

Club San Martín

21 Mayores San Martín - Ciclista

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño - 9 de Julio

Club Cavul

20 U17 Cavul - Sarmiento

Club Deportivo

21 Mayores Baigorrita - Los Indios

Club Porteño

20 U15 Porteño - San Martín

Miércoles 29

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista - San Martín

21.30 Mayores Ciclista - San Martín

Club 9 de Julio

19.30 U17 9 de Julio - El Linqueño

21.30 Mayores 9 de Julio - Argentino

Club Los Indios

19 U17 Los Indios - Argentino

Jueves 30

Club San Martín

20 U17 San Martín - Ciclista

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio - Cavul

21.30 U19 9 de Julio - Cavul

Club Argentino

20.30 U17 Argentino - Los Indios

Viernes 1/12

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento - Cavul

21.30 Mayores Sarmiento - Junín

Club Argentino

20.30 U19 Argentino - San Martín

Club El Linqueño

20.30 U17 El Linqueño - 9 de Julio

Sábado2

Club Ciclista

19.30 U 17 Ciclista - San Martín



Domingo 3

Club Junín

20.30 Mayores Junín - Sarmiento

Club Argentino

20 Mayores Argentino - 9 de Julio

Lunes 4

Club Los Indios

20.30 Mayores Los Indios - Baigorrita

Club San Martín

20.30 Mayores San Martín - Ciclista

Club Cavul

20.30 U17 Cavul - Sarmiento

Mayores

Cuartos

1 Junín vs Sarmiento

2 Los Indios vs Baigorrita

3 Argentino vs 9 de Julio

4 San Martín vs Ciclista

Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3

Juveniles (U 19)

Cuartos

1 Argentino vs San Martín

2 Sarmiento vs Los Indios

3 Ciclista vs Junín

4 Nueve de Julio vs Cavul

Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3

Infantiles (U 15)

Cuartos

1 Ciclista vs El Linqueño

2 Nueve de Julio vs Cavul

3 Argentino vs Los Indios

4 Porteño vs San Martín

Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3

Menores (U 17)

Cuartos

1 Cavul vs Sarmiento

2 Argentino vs Los Indios

3 Ciclista vs San Martín

4 El Linqueño vs 9 de Julio

Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3