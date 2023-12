Maximiliano Salas, nuevo jugador de Racing Club

El delantero Maximiliano Salas se realizó, ayer, la revisión médica para terminar de ultimar los detalles y convertirse en el primer refuerzo de Racing, algo que será un "gran paso para su carrera".

"Ahora hay que descansar y después ya pensar en lo que viene. Estoy feliz, contento, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un club grande, ojalá pueda hacer lo mejor y así va a ser. Voy a dejar lo mejor", aseguró el futbolista.

El atacante, que fue un pedido expreso del flamante entrenado Gustavo Costas, debido a que lo conocía en su paso por Palestino de Chile en 2022, se refirió a la relación que mantienen: "Me llamó su representante para decirme que me quería y así fue. Hoy se dio todo gracias a Dios, ahora vamos a cerrar todo y arrancar de la mejor manera".

En tanto, el jugador consideró la pretemporada como un momento "muy importante para dejar bien al cuerpo y pensar en lo que viene" y al referirse al plantel que está armando la entidad de Avellaneda explicó: "Hay un buen equipo, tenemos que ir paso a paso y no nos tenemos que apurar".

En la misma línea, agregó: "Primero hay que hacer lo mejor que sabe el equipo, lo que pide Costas".

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas: "Le digo que se queden tranquilos, que de mi parte siempre voy a dejar todo. A mí no me gusta hablar mucho afuera, siempre lo hago dentro de la cancha y así me fue bien en todos los equipos por los que pase. Ahora es un desafío muy grande en un club muy grande y ojalá salga todo bien".