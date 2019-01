Canapino correrá las 24 horas de Daytona

El arrecifeño Agustín Canapino, con un Cadillac DPI de la fórmula IMSA, y sus tres compañeros del equipo Juncos Racing, largarán en el séptimo lugar las célebres 24 Horas de Daytona, en Estados Unidos.

Canapino, junto a los estadounidenses Will Owen y Kyle Kaiser, y el australiano Renè Binder, marcaron un tiempo de 1m. 34s. 679 para recorrer los 5.730 metros del trazado de Daytona, Estados Unidos.

Este año se conmemora el cincuentenario de la formación de la International Motor Sport Association, de allí la sigla de IMSA, y por eso las 24 Horas de Daytona cobran relevancia.

En estas 24 Horas de Daytona se producirá el debut del equipo Juntos Racing que comanda el argentino Ricardo Juncos y solo el estadounidense Will Owen tiene experiencia en la prueba, ya que corrió en la edición 2018.

Apenas el Cadillac del Juncos comenzó a girar en los entrenamientos llamó la atención la rápida adaptación y fue así que los tiempos de los cuatro pilotos fueron muy buenos, a escasas milésimas de los equipos más experimentados.

El auto de Canapino, tricampeón de Turismo Carretera, competirá en la división Daytona Prototypes International (DPI), que forma parte del principal torneo de la organización.

Hoy, a las 16.35 (hora de Argentina), se iniciará la competencia y, según informó el equipo de Prensa Chevrolet YPF, probablemente el arrecifeño largue la carrera.

Las célebres 24 Horas de Daytona forman parte del Weathertech Sportscar Championship, que es la principal categoría de endurance del automovilismo norteamericano.

En esta nueva edición de las 24 Horas tomarán parte 12 ex pilotos de Fórmula 1, entre ellos se destacan el español Fernando Alonso, los brasileros Rubens Barrichello y Christian Fittipaldi, el portugués Pedro Lamy, el dinamarqués Jan Magnussen, el colombiano Juan Pablo Montoya, el venezolano Pastor Maldonado, y el italiano Alex Zanardi.