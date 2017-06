El Súper TC 2000 corre la quinta prueba de la temporada en Termas de Río Hondo

AUTOMOVILISMO

La quinta fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper Turismo Competición 2000 se desarrollará entre el sábado 10 y domingo 11, en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, junto a la Fórmula Renault.

En la conferencia de prensa en la cual se oficializó la presentación de lla competencia estuvieron presentes los pilotos Mariano Werner (Team Peugeot Total Argentina), Leonel Pernía (Renault Sport) y Esteban Guerrieri (Citroën Total Racing Súper TC 2000 Team), compartiendo el panel con Antonio Abrazian (presidente de Súper TC 2000), el secretario de Deportes de la provincia norteña, Carlos Dapelo, el secretario de Turismo provincial, Ricardo Sosa, y el responsable del autódromo santiagueño, Héctor Farina.

Todos coincidieron en las cualidades de la categoría y sus pilotos, además de resaltar que el automovilismo nuevamente es otro de los principales punto de interés que cuenta el calendario turístico de Termas de Río Hondo.

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León estará presente este fin de semana en Santiago del Estero, integrando el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina junto a Matías Rossi.

El análisis de Mauricio Mansilla ("Carburando")

La competencia del domingo en Termas de Río Hondo será con cambio de neumáticos, y las diferentes estructuras ya están diagramando las posibles estrategias y variables que puedan llegar a presentarse. La principal novedad para esta fecha, a diferencia de las otras, es que se podrán realizar los cambios cuando ingrese el auto de seguridad.

El colega de "Carburando" y oriundo de la localidad distrital de Agustín Roca, Mauricio Mansilla, analizó como puede ser la competencia, expresando: "Para el día sábado, quien elija con qué compuesto clasificar deberá obligatoriamente correr con ese compuesto la carrera clasificatoria, mientras que para la final del domingo la elección del neumático a utilizar será libre. A continuación los datos a tener en cuenta para la quinta fecha de la categoría.

1) Los equipos que tengan entre 1 y 3 vehículos, deberán disponer de una única zona para el cambio de neumático que será en el centro de todos sus garajes.

2) Aquellos vehículos que tengan entre 4 y 5 vehículos podrán disponer de dos (2) zonas para dicho cambio. La zona será especificada por la categoría.

3) Cada participante, una vez cumplida la vuelta CINCO (5) de la prueba final, podrá efectuar el cambio de los CUATRO (4) neumáticos como mínimo en forma obligatoria.

4) Aquel participante que al finalizar la carrera no hubiera realizado el cambio de los cuatro neumáticos será excluido de la prueba.

5) Si eventualmente un participante, por rotura o pinchadura debe cambiar un neumático, ese cambio será considerado como cambio obligatorio previsto en este artículo si además efectúa el cambio de los otros tres neumáticos y a partir de la vuelta 5 cumplida. Caso contrario no se lo considerará como cambio obligatorio.

6) En caso de neutralización de la carrera con Auto de Seguridad, los boxes permanecerán abiertos pudiendo efectuar el cambio de neumáticos. Para efectuar el cambio de neumáticos, solo podrán trabajar en cada vehículo 6 (seis) mecánicos, con 2 (dos) pistolas neumáticas como máximo por auto, y se autoriza opcionalmente la implementación de un séptimo mecánico, como señalero para marcarle la zona de detención al vehículo. Una vez finalizado el cambio de neumáticos, será este el encargado de darle la señal de salida.

7) Una vez finalizado el cambio de neumáticos será libre la cantidad de mecánicos autorizados a trabajar. Se considerará finalizado el cambio de neumáticos una vez que se los haya cambiado y el auto esté apoyado con los cuatro neumáticos sobre el asfalto.

8) Si previo a la largada de la prueba final, por decisión de los comisarios deportivos, se requiere la utilización de neumáticos de lluvia por pista húmeda la carrera se desarrollará sin cambios de neumáticos obligatorios. En el caso de que los comisarios deportivos declaren la condición de pista húmeda una vez largada la carrera, el cambio de neumático por neumático de lluvia será considerado como el cambio obligatorio requerido, no valiendo la prohibición de ingresar a partir de la 5ª vuelta.

9) Si durante la carrera clasificatoria, por decisión de los Comisarios Deportivos, se requiere la utilización de neumáticos de lluvia la misma será considerada atípica valiendo la elección del compuesto a partir de la prueba final", cerró su análisis Mauricio Mansilla.