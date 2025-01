Ciclista Juninense tampoco pudo en Viedma

Ciclista no levanta cabeza en La Liga Argentina. Anoche perdió en Viedma, ante Deportivo, por 83 a 75.

Fue un partido típico de los ´90, con un arbitraje típico de los ´90. El visitante iba ganando todo el juego, pero en el final la victoria se quedó en casa.

Más allá de esto, Ciclista hizo un gran partido con un cierre horrible. El Verdirrojo cometió errores y horrores en el final, que los terminó pagando con la derrota y tiró por la borda una labor de tres cuartos brillantes. Después de un comienzo endemoniado –donde jugaron a correr y tirar- Ciclista se estableció como patrón del partido y hasta en un momento dado fue toqueteo ante el puntero del campeonato.

Pero no hubo cierre. La tozudez de querer liquidar las cosas de un zarpazo lo llevó a sucumbir en el Sur del país. Es más, hasta cometió acciones propias del minibásquet, en un partido que tenía dominado, y que de banca pasó a ser punto.

Una excepcional tarea de Stanley Scott, siempre le marcó al Verdirrojo el rumbo hacia la canasta oponente, con un gran acompañamiento de Nicolás Reynoso.

En Viedma, lo del “Changui” Cáceres fue sobresaliente. Condujo, goleó y lideró al equipo candidato al ascenso en esta temporada.

El próximo jueves llega Quilmes de Mar del Plata al Coliseo del Boulevard.

Detalle

Anoche

Dep. Viedma 83 vs Ciclista (J) 75

Villa Mitre (Bb) 73 vs Pico Fc 89

Hoy

21 Rocamora vs El Talar

Jueves 30

20.30 El Talar vs Lanús

Viernes 31

21 La Unión (C) vs Pilar

21 Pergamino Básquet vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Racing (Ch) vs Dep. Viedma

21.30 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21.30 Comunicaciones vs Independiente (Sde)

22 Rivadavia (Mza) vs Provincial (R)

22 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Sábado 1/2

21 Racing (A) vs Rocamora

21 Gimnasia (Lp) vs Lanús

Miércoles 5

21 Racing (A) vs La Unión (C)

Jueves 6

21 Pilar vs Gimnasia (Lp)

Viernes 7

20 Lanús vs Racing (A)

22 Hispano vs La Unión (C)

Lunes 10

22 Hispano vs Racing (A)

Miércoles 12

21 La Unión (C) vs Gimnasia (Lp)

Sábado 15

21 Colón (Sf) vs San Isidro

Domingo 16

22 Hispano vs El Talar

Lunes 24

21 Pilar vs Rocamora

Ciclista en enero

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C