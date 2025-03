Ciclista se aseguró la localía ante Atlético Pilar

El Verdirrojo batalló toda la noche para quebrar a Atlético Pilar en el cierre del juego por 63 a 59.

Es que el partido vino de nalgas. Pilar tuvo su media de goles en el primer tiempo. Pero Ciclista no la metió ni en una palangana. Acá radicó el problema, en la falta de gol del Verdirrojo. Entonces tuvo que correr de atrás toda la noche.

Sin embargo, en el segundo tiempo la superioridad física y la mejoría en la puntería con el aro lo llevaron a dar vuelta un partido que no merecía perder. Fue mínima la diferencia, pero merecida: 63-59. La defensa de la segunda parte fue brillante (Pilar hizo 9 goles en el tercero y 9 en el cuarto).

No fue bueno el juego en líneas generales. El desconcierto de Ciclista en el primer tiempo fue total. No dio pie con bola. Pero se rehízo en el complemento y volvió al nivel de partidos anteriores para asegurar un resultado vital que le permite mantener la localía para un hipotético desempate y, además, poner match point el play out. Con un juego más que gane de los tres que faltan, se queda en la categoría.

Gran trabajo de Nicolás Reynoso, destellos de Stanley Scott (no fue ni la sombra del primer juego), bien Augusto Bruera y los libres de Matías Alluchón, que le marcaron el camino, junto con los de Lucas Di Muccio, que le bajaron el telón al partido.