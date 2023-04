Voto electrónico: críticas y adhesiones en Junín tras la decisión de Larreta

Tras la confirmación de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá elecciones concurrentes con boleta electrónica, y los cortocircuitos que esta decisión, adoptada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó en Juntos, dirigentes el espacio en el ámbito local y regional expresaron sus acuerdos y críticas con la medida.

En este contexto, el secretario General del municipio de Junín, Juan Fiorini, consideró: “Esta discusión mediática y de redes que se está llevando a cabo claramente no es lo que la gente está esperando de los dirigentes de Juntos. Y no coincide con lo que prometemos, así que me parece que debería darse en otro ámbito, interno obviamente”.

Y amplió: “Me parece que estas cuestiones políticas no son una preocupación de la gente y no es el momento. Con la crisis que estamos atravesando, y las dificultades que está viviendo la gente, no es lo que esperan de nosotros”.

En concordancia, el diputado nuevejuliense Mauricio Vivani (Pro) se manifestó en las redes sociales: "Lo que intentan hacer es cambiar las reglas de juego, es como cuando Kicillof intentó desdoblar las elecciones y también es su facultad, pero ahí todos nos opusimos. Mirá si ahora él cambia la fecha en PBA?".

"Las convicciones del radicalismo 2.0. Como no tienen candidato apelan a cambiar las reglas de juego en año electoral, algo que en JxC jamás lo hicimos. Igual después de ser ministro de Cristina, la 125 y sus otras cosas, que @GugaLusto defienda el cambio de reglas es lo lógico", completó.

En la vereda de enfrente, el dirigente de Evolución Radical de Junín Juan Pablo Itoiz afirmó: “La decisión de Horacio Rodríguez Larreta es la correcta, ya que se fundamenta en la ley y en el cumplimiento del código electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Además de respetar la ley, mejora el sistema político, una bandera de Juntos por el Cambio, ya que no sólo propone la modernización de la política y la transparencia en materia electoral. Nunca el funcionamiento de la democracia y las condiciones electorales pueden ser vistas como un costo. Todo lo contrario, la Argentina ya ha sufrido mucho por las interrupciones al sistema democrático por lo que es fundamental generar mejoras que nos permitan fortalecer el sistema político”.

Voto electrónico

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se votará en los mismos días que en los comicios nacionales, aunque con boleta única electrónica, en un sistema de elección concurrente: "Es más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO", resaltó.

El procedimiento fue anticipado en la víspera por la agencia Noticias Argentinas y Rodríguez Larreta, además, recalcó que va a apoyar a un candidato de su partido (el PRO) en la contienda para sucederlo en el cargo este año.

La resolución del alcalde porteño generó cuestionamientos por parte de referentes del ala más dura del partido amarillo, entre ellos, el exmandatario Mauricio Macri y las también precandidatas presidenciales Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. La exministra de Seguridad, incluso, lo acusó de pretender manipular las elecciones en la Ciudad.

"La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de Juntos por el Cambio de impulsar la boleta única a nivel nacional", agregó el gobernador jujeño, lanzado recientemente también a la competencia por la Presidencia de la Nación.

Rodríguez Larreta confirmó la modalidad de votación prevista para 2023 en el distrito porteño mediante un video publicado en redes sociales. En este sentido, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se celebrarán el domingo 13 de agosto próximo; los comicios generales, el 22 de octubre, y en caso de ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el 19 de noviembre, en sintonía con el calendario nacional.