Merani atribuyó la suba del delito a “internas en Seguridad” del municipio

En medio de la seguidilla de robos, el referente de La Cámpora y presidente del PJ local, Andrés Merani, afirmó en diálogo con Democracia que “el proceso de seguridad en Junín viene deteriorándose hace bastante tiempo”, al tiempo que atribuyó el aumento de la inseguridad a “las internas que tienen en el área de Seguridad, donde se carpetean y se pasan facturas unos a otros”.

“Lo venimos advirtiendo en los canales que corresponden. Hacen política con un centro de monitoreo, pero en los últimos 60 días hubo varios muertos, el último en un enfrentamiento con la policía, algo que no pasaba en Junín desde hacía mucho tiempo”, afirmó.

Y agregó: “La situación social no puede ser un caldo de cultivo, porque la situación económica viene mejorando, lo muestran los análisis pormenorizados de las distintas variables macroeconómicas y microeconómicas, bajó el desempleo, la equiparación salarial ha sido buena para todos los trabajadores registrados, la inflación viene bajando, pasamos de casi 8 puntos, a un promedio de 5.1”.

“Sí me parece que no están haciendo las cosas como deben, mucha foto, mucha gacetilla, pero poca actividad real respecto a lo que tienen que hacer”, cuestionó.

Cristina “proscripta”

“Me sorprende que haya dirigentes del peronismo discutiendo candidaturas locales, cuando lo que hay que discutir es la proscripción que tiene Cristina Fernández de Kirchner para presentarse electoralmente en 2023. Discutir candidaturas es una discusión muy pequeña, muy nimia, cuando aún no tenemos claridad, cuando el poder judicial hoy está generando condiciones para elegir a los candidatos de los partidos políticos”, opinó.

“El poder judicial está cooptado por el partido judicial, pero también por sectores que tienen que ver con Juntos por el Cambio, la cantidad de jueces nombrados a dedo por Macri y lo que hace la Corte Suprema”, dijo.

“La apertura siempre estuvo”

“La apertura siempre estuvo en el PJ, siempre convocamos a todo el mundo. Alguno decía la ‘autoproclamación’ de Merani, pero eso no existió, armé una lista, presenté los avales, presenté la lista en la Junta Electoral, y hubo otros que no lo hicieron. Si no lo hicieron es porque no quisieron; no habrán querido perder la interna”, punzó.

“La apertura siempre estuvo, convocamos a todo el mundo, inclusive a fines del año pasado convocamos a una mesa del Frente de Todos y llamamos a todos los sectores políticos, CGT, CTA, a todos los sectores que por ahí están reclamando esa apertura”, graficó.

PASO: ¿Sí o no?

“Como presidente del partido convoco a todos y mantengo diálogo con todos. Y hemos planteado que estamos de acuerdo con el esquema de las PASO, pero no es algo que definamos nosotros. Creo que no se van a derogar las PASO, pero hasta el 3 de abril se puede hacer. Por eso, hasta que no esté clarificado cuál va a ser el esquema político que se va a implementar, estaremos viendo”, afirmó.

Y añadió: “Si hay PASO, bienvenidas sean, que se presente el que quiera ser candidato o candidata, que haga la tarea que tenga que hacer y se presente, no hay ningún problema. El PJ es el partido más importante de la alianza del Frente de Todos, pero no es el único. Y nosotros nos vamos a regir por las reglas que establezca el Frente de Todos”.