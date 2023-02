Insatisfechos con las políticas oficiales, Carbap moviliza a las bases del interior

Carbap, entidad gremial que reúne a unas 114 rurales de Buenos Aires y La Pampa, comenzará el próximo jueves, en Tandil, una serie de encuentros de dirigentes agropecuarios de las distintas zonas que integran la confederación, para analizar y debatir las acciones gremiales a seguir en respuesta a las decisiones del Gobierno nacional de los últimos días.

Existe una gran intranquilidad por la sequía imperante y mucha preocupación por los anuncios de los últimos días del Gobierno en relación al esquema de asistencia por emergencia, manifestó la entidad agropecuaria en un comunicado. Además, agregaron que hay una profunda preocupación aun por la situación actual del país, las desviaciones macroeconómicas, la altísima inflación, la permanencia de las retenciones y los embates contra los otros poderes del Estado, como la justicia, entre otros temas, remarcaron.

El cónclave de dirigentes rurales de Carbap en Tandil será para los dirigentes de las 36 asociaciones rurales que integran las zonas 4 (Cuenca del Salado), 5 (Centro provincial) y 6 (Sudeste bonaerense).

Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a Democracia: “El objetivo es empezar a escuchar a las bases, juntarnos. Carbap está conformada por distintas zonas y se están haciendo reuniones ampliadas, donde se aglutinan tres zonas. El objetivo es escuchar a los productores, ver qué proponen, ideas gremiales. Lo que está pasando no es lo que queremos, es cotillón. El ministro Sergio Massa sacó medidas supuestamente para el campo, pero el 70 por ciento de las medidas están englobadas en la ley de emergencia, no son medidas”.

“No queremos paliativos”

Y el ruralista juninense agregó: “El Gobierno no está tomando la dimensión verdadera de lo que está pasando en el campo. La sequía es la frutilla del postre, pero ya veníamos con las retenciones, el diferencial cambiario, las intervenciones en los mercados, ahí está el foco de la cuestión, no medidas paliativas, subsidios, a veces pareciera que nos quieren convertir en pseudo planeros, lo nuestro va por otro lado. Pedimos que nos saquen todas las trabas que se pusieron durante este último tiempo”.

“No estamos contentos, creemos que no se está entendiendo la magnitud del problema y no se toman las medidas para que el campo transite por un camino normal, correcto, como ocurre en todos los países del mundo, donde no existen todas estas trabas, no hay retenciones”, expresó.