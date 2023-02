Las carnicerías de Junín “no” esperan beneficios del programa Cortes Cuidados

En su pelea contra la inflación, el Gobierno anunciará un nuevo acuerdo de precios en la carne. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que se negocia un acuerdo para frenar el alza en los precios dentro del programa que se conoció como Cortes Cuidados, que incluía cortes "populares" como vacío, matambre, falda, tapa de asado, nalga y paleta.

Al respecto, Democracia realizó un recorrido por algunas carnicerías de Junín y todas coincidieron en que esos acuerdos no son útiles para el comercio local, sino para las grandes cadenas de supermercados o empresas de Capital Federal.

Para la carnicería Pura Raza, situada en Arias y Borges, “esos acuerdos van a ser para las grandes cadenas, no para el comercio local”. Y añadió: “El tema es que la gente siempre va a comprar carne a donde tiene confianza, no a un súper, ya que no pueden estar seguros de dónde viene”.

En esta misma línea, en la carnicería La Campestre (Alberdi 189) manifestaron su acuerdo con esos nuevos precios, “pero no llegan nunca acá. Es para los grandes súper como La Anónima o para Buenos Aires”, expresó el comerciante. Por su parte, el dueño de La Tana, en Siria 355, consideró que “esos acuerdos siempre perjudican a la zona de Junín, porque esos precios los pone el mercado central”.

Baja “estacional”

Según Pura Raza, que se venda menos carne en esta época es normal. “Se notó una baja de venta de carne, pero es normal en enero y febrero porque la gente se va de vacaciones y eso. Es una combinación de factores, pero que suban los precios no influyó mucho. Igual no fue una baja excesiva tampoco”.

Cortes Cuidados es un programa de precios que intenta operar sobre expectativas de inflación, pero basado en el cierre de la brecha fiscal y la acumulación de reservas, explicó el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

El funcionario dijo que el peso de la carne en la mesa de los argentinos es muy fuerte y admitió que la suba impacta fuerte en la inflación, por el peso que tiene dentro de los alimentos que mide el Indec. Dijo que si bien el precio de la carne aumentó 62,4% en 2022 (por debajo de la inflación), en 2021 había aumentado 10 puntos por encima de la inflación, 18 puntos por encima en 2020 y 8 puntos por encima en 2019.

En lo que respecta a enero de 2023, la carne subió entre un 30 y un 35%, según el relevamiento realizado por las carnicerías locales. Sin embargo, no apreciaron un descenso considerable en las ventas por culpa de este aumento. Ni tampoco se vendió más cantidad de pollo o cerdo como alternativa a la carne vacuna.

Para La Tana, no hubo una baja en la venta de carne. “Sigue igual”, expresaron. En cuanto a la venta de pollo y cerdo, “tampoco subió porque no lo podes comparar. El pollo o el cerdo se come una vez por semana, la carne todos los días”. Es que, “cuando baja, baja todo, la venta de pollo y cerdo también”, señaló La Campestre.

10% de descuento en carne de res con débito

Se anunció el reintegro de compras con tarjetas de débito bancarias y no bancarias del 10% del total de la compra que se acreditará en 48 horas con un tope de reintegro de $2.000 por mes calendario que equivale a compras mensuales de $20.000 en las pequeñas carnicerías.

Las carnicerías que adhieran al programa tendrán el beneficio de pagar solo el 10% de la alícuota correspondiente del régimen de autónomo, lo que implica un descuento del 90% en el monto de la misma. Esta medida de alivio para el consumidor se toma en un contexto de suba en el precio en la carne vacuna.

La medida es para comercios inscriptos en la AFIP a la fecha de entrada en vigencia del programa. Incluye carnicerías, minimercados y comercios que estén inscriptos en el IVA como MiPyme, pero no hipermercados y supermercados de cadenas.